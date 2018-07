Söder: "Der Horst hat uns sehr überrascht"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im unionsinternen Konflikt um die deutsche Asylpolitik die Kompromissbereitschaft seiner Partei betont. "Wir sind zu Kompromissen bereit, das muss man ja auch sein in der Politik", sagte Söder am Montag in Passau. "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft." Denn ein solcher Schritt würde dem Anliegen der CSU nicht "zur Stärke verhelfen, sondern eher schwächen", fügte Söder hinzu.

Der Konflikt belastet die Union aus CDU und CSU und somit auch die Große Koalition schwer. Es müssten wirksame Kompromisse gefunden werden, sagte Söder. Gleichzeitig hob er hervor: "Keiner will bei uns die Regierung als solche infrage stellen."

Seehofer bietet Rücktritt an

Horst Seehofer hatte in einer Krisensitzung der CSU am Sonntag in München seinen Rücktritt als Parteichef und Innenminister angeboten. Er will am Montag aber noch einen letzten Einigungsversuch mit Merkel unternehmen. Vom Ausgang dieses Gesprächs machte Seehofer seine politische Zukunft abhängig. Mit seiner Ankündigung habe Seehofer die Partei "sehr überrascht", sagte Söder. Die Runde habe ihn gebeten, dies zu überdenken und im Amt zu bleiben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betont den Kompromisswillen der CSU. Seine Partei sei immer dazu bereit gewesen, sagt Söder in Passau vor dem für Montagnachmittag anvisierten Spitzengespräch. Ziel sei es, in der Sachfrage eine Lösung zu erzielen. "Eins ist für uns aber ganz klar: Die Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage." Zum in der Nacht angebotenen Rücktritt von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer wird mit den Worten zitiert: "Der Horst hat uns sehr überrascht." Inzwischen hat Seehofer seinen Verbleib im Amt von einer Einigung im Asylstreit mit der CDU abhängig gemacht. Das Treffen geht ab 17 Uhr in Berlin in Szene.

"Brauchen endlich Wendepunkt"

Unterdessen gehen die internen Beratungen von Merkels CDU weiter, die in den frühen Morgenstunden unterbrochen worden waren. Vizeparteichefin Julia Klöckner sagte vor der Sitzung, dass die CDU-Spitze die Parteivorsitzende stützen werde. "Die Kanzlerin hat gute Argumente", sagte sie. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hält eine Lösung des unionsinternen Streits nur noch durch Merkel und Seehofer für möglich. "Auflösen können das jetzt nur noch Angela Merkel und Horst Seehofer persönlich", sagte Mohring am Montag der "Bild"-Zeitung. Er hoffe, dass sich "beide so miteinander finden, dass sie ihrer Führungsverantwortung nachkommen". Auch Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) appellierte an Merkel und Seehofer. "Beide haben Führungsverantwortung - der müssen sie heute nachkommen", sagte Linnemann am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Beide müssten sich bewegen. "Wir brauchen jetzt endlich einen Wendepunkt."

CSU-Vorstandmitglied Hans-Peter Friedrich wagt keine Prognose über den Ausgang des Asylstreits. Es bleibe abzuwarten, was in den Gesprächen im Laufe des Tages mit Bundeskanzlerin Angela Merkel herauskomme, sagte Friedrich am Montag im Deutschlandfunk. "Und davon wird sicher abhängen, ob Horst Seehofer dann Konsequenzen für sich selber zieht." Friedrich warf Merkel eine starre Haltung vor. Seehofer habe mehrere Kompromisse angeboten, die die CDU-Chefin konsequent abgelehnt habe. "Und das nährt natürlich den Verdacht, dass sie das bewusst auch in Kauf nimmt, dass Horst Seehofer zurücktritt."

In Berlin berät unterdessen auch das SPD-Präsidium über die Flüchtlingspolitik. Die engere Parteiführung und der Parteivorstand wollen ein Fünf-Punkte-Papier beschließen, in dem ein nationaler Alleingang bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze abgelehnt wird. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil wirft der CSU vor, sie sei nur auf ihren "kleinkarierten Vorteil" bedacht. Bei der SPD löse dieses Verhalten nur Kopfschütteln aus.

Merkel hat Mehrheit hinter sich

Das Auftreten der CSU im deutschen Asylstreit mit der Schwesterpartei CDU wird nur von einer Minderheit der Bundesbürger unterstützt. In dem am Montag veröffentlichten "Trendbarometer" der Fernsehsender RTL und NTV halten zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) das Vorgehen der CSU und ihres Parteichefs Horst Seehofer für verantwortungslos.

Zwei Drittel der Deutschen (69 Prozent) wollen wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine europäische Lösung. Seehofer kann nicht einmal die Mehrheit der CSU-Anhänger überzeugen - jeweils knapp die Hälfte sind für Merkel (49 Prozent) und den Innenminister (48 Prozent). Alle anderen, bis auf die AfD, stützen mehrheitlich die Kanzlerin - die Anhänger der CDU (83 Prozent), der SPD (85 Prozent), der Grünen (95 Prozent), der Linken (79 Prozent) und der FDP (66 Prozent). Nur unter den AfD-Anhängern gibt es einen Mehrheit für Seehofers Forderung nach einer nationalen Lösung der Flüchtlingspolitik (88 Prozent).

Die Forsa-Umfrage wurde vom vergangenen Montag bis Freitag unter mehr als 2500 deutschen Bürgern erhoben und damit vor der Eskalation des Asylstreits am Wochenende. Seehofer bot in einer Krisensitzung der CSU in der Nacht zum Montag seinen Rücktritt an. Er will am Montag noch einen letzten Einigungsversuch mit Merkel unternehmen. Von dem Ausgang dieses Gesprächs machte Seehofer seine politische Zukunft abhängig.

Im "Trendbarometer" erreicht die CSU in Bayern bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl nur noch 34 Prozent, das entspricht einem bundesweiten Ergebnis von lediglich fünf Prozent. Die CDU liegt mit 26 Prozent knapp unter ihrem Bundestagsergebnis. Zusammen komm die Union damit auf 31 Prozent. Die SPD kommt auf 17 Prozent, die FDP auf zehn Prozent und die Grünen auf zwölf Prozent. Die Linke erreicht zehn Prozent und die AfD 15 Prozent.

(APA)