Neuer Kompromiss oder neuer Wahltermin? Wie der deutsche Asylstreit heute Abend enden könnte

Neuer Tag, neue Deadline für eine Lösung der deutschen Regierungskrise: Am späten Montagnachmittag, um 17 Uhr, trifft die Spitze der Union im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) starten noch einmal den Versuch, sich im Asylstreit zu einigen - und hoffen so, ein Ende der Union und der Bundesregierung noch vermeiden zu können. Schaffen sie das, oder wird am Ende nach nur 100 Tagen „GroKo“ wieder gewählt?



Drei mögliche Auswegszenarien aus dem Berliner Regierungsdrama.