Österreich will eigene Transitzentren einrichten

Noch ist in Wien keine Entscheidung gefallen - die österreichische Bundesregierung will erst einmal abwarten, ob die SPD die Einigung von CDU und CSU im deutschen Asylstreit mitträgt. Für heute Abend ist eine Koalitionssitzung in Berlin anberaumt.



Aber sollte Deutschland die geplanten Transitzentren an der Grenze zu Österreich errichten, wird Österreich dasselbe tun - in Spielfeld, am Brenner und dazwischen. Betroffen wären die Grenzen zu Slowenien und Italien. In einer gemeinsamen Stellungnahme kündigten Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl Maßnahmen "zum Schutz der Südgrenze" an.



"Die Einigung von CDU und CSU deutet darauf hin, dass Deutschland nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Migrationsströme setzen will. Sollte diese Einigung so zur deutschen Regierungsposition werden, sehen wir uns dazu veranlasst, Handlungen zu setzen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung abzuwenden. Die Bundesregierung ist daher darauf vorbereitet, insbesondere Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen zu ergreifen", heißt es in der Erklärung.



Die Vorkehrungen hat Österreich längst getroffen. Das Grenzmanagement in Spielfeld ging im Jahr 2016 in Betrieb. Derzeit steht die Anlage mehr oder weniger leer, allerdings könnte sie jederzeit wieder in Betrieb genommen werden. Auch am Brenner wurden eigene, kleinere Prüfzentren für Flüchtlinge eingerichtet.



Sollte die deutsche Regierung die Pläne der Union umsetzen (und davon ist auszugehen), rechnet man in Wien mit einem Dominoeffekt. Ein Land nach dem anderen würde Transitzonen an seinen Grenzen einrichten. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 2016 - an die Schließung der Balkanroute, die sich Kurz auf seine Fahnen geheftet hat. Verschärfte Grenzkontrollen hätten allerdings weitreichende Folgen - auch für die Wirtschaft und den Tourismus. Vor allem der Brenner ist eine wichtige Transitzone.



Wie würde die Grenzsicherung im Detail aussehen?