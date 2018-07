"Verwerfliche Politik": Italiens Parlamentspräsident kritisiert Österreich

Der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, hat Österreichs Pläne zur möglichen Einführung dauerhafter Brenner-Grenzkontrollen durch Österreich in Reaktion auf eine neue Asylpolitik Deutschlands als "verwerfliche Politik" angeprangert. "Österreich kann nicht daran denken, einfach die eigenen Grenzen zu schließen", so Fico nach Medienangaben vom Mittwochabend.

"Unser Europa basiert auf dem Schengen-Abkommen. Österreich, das auch den EU-Ratsvorsitz innehat, betreibt eine verwerfliche Politik", sagte Fico, Spitzenpolitiker der Fünf-Sterne-Bewegung. Er teile die Sorgen von Staatspräsident Sergio Mattarella, der sich am Mittwoch über eine mögliche Brenner-Schließung besorgt erklärt hatte. "Ein solidarisches Europa ist ein sicheres Europa. Ein Europa mit stärkerem Zusammenhalt kann besser wachsen", sagte Fico.

Der Parlamentspräsident kritisierte auch die Länder der sogenannten Visegrad-Gruppe (Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen): "Sie betreiben eine Politik gegen Italien." Wichtig sei, dass beim EU-Gipfel in Brüssel vergangene Woche erkannt worden sei, dass Migranten, die in Italien eintreffen, in Europa landen.

Fico hatte am vergangenen Wochenende Kritik am harten Migrationskurs der Regierung in Rom geübt. Bei einem Besuch in einem Aufnahmezentrum für Migranten im sizilianischen Pozzallo ergriff der Neapolitaner als einziger das Wort für die Migranten. "Ich würde die Häfen nicht schließen. Die Einwanderung muss man mit Intelligenz und dem Herzen handhaben", sagte Fico.