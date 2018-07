Neuer Nervengift-Vorfall schockiert Großbritannien

Die britische Öffentlichkeit fürchtet einen zweiten „Fall Skripal“. Die Behörden räumten in der Nacht auf heute, Donnerstag, ein, dass es erneut zu einer Vergiftung nach Kontakt mit den chemischen Kampfstoff Nowitschok gekommen sei – und wie im Fall Skripal in der südenglischen Grafschaft Wiltshire. Ein Mann (45) und eine Frau (44) seien „in kritischem Zustand“, hieß es. Beide sind britische Staatsbürger.

Der Fall Skripal hatte im März nicht nur Schlagzeilen gemacht, sondern auch die Weltpolitik bewegt. Der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren im März in Salisbury auf einer Parkbank bewusstlos aufgefunden worden. Die britische Regierung beschuldigte umgehend die russische Führung, der Kreml wies alle Vorwürfe zurück. Der britische Außenminister Boris Johnson verglich die Fußball-WM in Russland mit den Olympischen Spielen in Hitler-Deutschland, Premierminister Theresa May schwor die EU-Partner auf eine harte Linie gegen Moskau ein. Mehr als 130 russische Diplomaten wurden weltweit ausgewiesen.

Teststation für Chemiewaffen

Nach britischen Angaben waren Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) mit dem Nervengift Nowitschok attackiert worden, einem chemischen Kampfstoff aus den Beständen der ehemaligen Sowjetunion. Entgegen allen Prognosen wurde Julia nach drei Wochen in der Intensivstation aus dem Krankenhaus entlassen, ihr Vater folgte wenige Tage später. Beide leben unter staatlichem Schutz an einem unbekannten Ort. London hat Moskaus Ansuchen um konsularischen Kontaktaufnahme bisher abgelehnt. Julia Skripal erklärte nach ihrer Genesung in einer Erklärung, sie wolle „wieder nach Moskau zurückkehren – aber noch nicht jetzt“.

In der Nähe des Stadt Salisbury befindet sich in Porton Down eine der wichtigsten Teststationen für Chemiewaffen der britischen Streitkräfte. Der 45-jährige Charlie Rowley und die 45-jährige Dawn Sturgess waren bereits am Wochenende im benachbarten Amesbury bewusstlos aufgefunden worden. „Wir waren zuerst davon ausgegangen, dass es sich um Drogenmissbrauch handelt“, sagte ein Polizeisprecher. Tests in Porton Down hätten dann aber einen neuen Fall von Nowitschok nachgewiesen. „Unsere Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, wie die beiden Opfer mit dem Gift in Kontakt gekommen sind.“

Russische Spur

Der britische Innenmister Sajid Javid berief eine Krisensitzung ein. Rasche Erkenntnisse erwartet er jedoch offenbar nicht. „Wir müssen der Polizei jetzt Zeit für Ermittlungen gegen“, sagte er. Mehr als 100 Polizisten seien dafür abgestellt worden. Fünf mögliche Tatorte seien bereits abgeriegelt worden.

Obwohl Großbritannien mit seinen Vorwürfen gegen Moskau nun einigermaßen blamiert dazustehen scheint und höhnische Reaktionen aus dem Kreml nur eine Frage der Zeit waren, glauben britische Experten weiter an eine russische Spur. Sergei Skripal und seine Tochter seien von russischen Agenten vor ihrer Vergiftung „beobachtet“ worden. Der neue Vorfall sei höchstwahrscheinlich dadurch zu erklären, dass die Angreifer gegen die Skripal das Giftgas „einfach schlampig irgendwo weggeworfen“ hätten.