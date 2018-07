Es geht um den Brexit, es geht um die Zukunft von Theresa May

Harter Brexit oder nicht? Innerhalb der britischen Kabinetts haben sich in den letzten Wochen tiefen Gräben aufgetan. Von den "Brexiteers" ist die Rede, jenen Ministern, die einen harten Schnitt von der EU verlangen und vor allem auf ein Handelsabkommen mit den USA schielen. Auf der anderen Seite steht Premierministerin Theresa May mit ihren Getreuen, deren Brexit-Vorschlag eher einen sanfteren Deal vorsieht.

Bis zum Abend soll der Konflikt ausgeräumt sein. Mays Kabinettschef, David Lidington, sagte am Freitag der BBC, er sei zuversichtlich, dass man sich noch am Freitag auf eine Position einigen könne, hinter der alle stehen könnten. May appellierte an ihre Minister, ihrer Pflicht nachzukommen.

Um die Gräben zuzuschütten und der EU mit einem Plan entgegentreten zu können, ist für Freitag eine Kabinettssitzung auf Mays amtlichen Landsitz Chequers anberaumt. Durch die Uneinigkeit sind auch die Austrittsverhandlungen mit der EU nahezu zum Stillstand gekommen. Neue Vorschläge Mays zu den künftigen Handelsbeziehungen mit der EU sind gemischt aufgenommen worden. So hieß es beispielsweise von einem Brexit-Befürworter, dass Großbritannien dann zwar nicht mehr Teil der EU sei, aber immer noch von ihr bestimmt würde.

Handys werden abgegeben

Laut der Zeitung "Times" soll am Vormittag besprochen werden, welchen Punkten die EU eventuell zustimmen könnte. Am Nachmittag soll dann ausgearbeitet werden, was die Briten fordern sollen. Am frühen Abend wird dem Artikel zufolge über Szenarien diskutiert, sollte es keinen Deal geben und darüber, wie die Einigungen kommuniziert werden sollen. Um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr mitteleuropäischer Zeit), sollen die Minister fertig sein - und ihre Handys wieder bekommen, die sie zuvor abgeben mussten.

Die sieben Brexit-Verfechter sind am Donnerstag im Büro ihres "Anführers", Außenminister Boris Johnson, zusammengekommen, um sich abzusprechen. Handelsminister Liam Fox soll einem Reuters-Bericht zufolge das Meeting frühzeitig verlassen haben, um bei einem Drink mit May eine Reihe von Themen zu besprechen. Sie soll ihm ihre persönliche Versicherung gegeben haben, dass ein Brexit den Briten ermöglichen solle, Freihandelsabkommen auf der ganzen Welt zu schließen.

Eskaliert der Konflikt um den Brexit, würde das nicht nur die Verhandlungen mit der EU ins tiefe Chaos stürzen, sondern auch die Regierung handlungsunfähig machen, bis sich eine Seite durchsetzt. Und so wird sowohl über einen Rücktritt von Premierminister May als auch ihres Konkurrenten, Außenminister Johnson, spekuliert. Doch auch wenn laut mit der Materie vertraute Personen glauben, dass nur Mays Brexit-Plan im Parlament durchgehen wird - an Rücktritt dürfte der unberechenbare Johnson selbst nicht denken: "Boris bleibt Boris".

