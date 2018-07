Exit des Brexit-Ministers: May vor heikler Entscheidung

Paukenschlag in London: Der Minister für den Austritt aus der Europäischen Union, David Davis, hat in der Nacht auf Montag seinen Rückzug erklärt. „Die gegenwärtige Richtung, in der wir unterwegs sind, macht ein Ausscheiden aus der Zollunion und dem Binnenmarkt immer unwahrscheinlicher“, erklärte Davis in seinem Rücktrittsschreiben. Premierministerin Theresa May nahm die Demission an.

Der 69-jährige Davis hatte sich im Referendum vor zwei Jahren für den Austritt aus der EU eingesetzt. Nach ihrer Amtsübernahme machte May ihn zum Brexit-Minister. Gemeinsam mit Außenminister Boris Johnson, Handelsminister Liam Fox und Umweltminister Michael Gove bildete er im Kabinett den harten Kern der EU-Gegner. Ungeachtet aller inhaltlichen Fragen (und Differenzen) galt Davis als einer der wenigen wirklichen politischen Vertrauten von May.

Auf die "Einigung" folgt der Rücktritt

Die Premierministerin hatte ihr 27-köpfiges Kabinett am vergangenen Freitag auf einer Regierungsklausur m Landsitz Chequers zu einer gemeinsamen Haltung in den Verhandlungen mit der EU über die Neuordnung der Wirtschaftsbeziehungen nach dem Brexit eingeschworen. Demnach strebt London eine „gemeinsame Freihandelszone“ für Industrie- und Landwirtschaftsgüter mit der EU an und ist bereit, gemeinsame Regeln anzuerkennen. Details sollen noch in dieser Woche in einem "White Paper" veröffentlich werden. Die Einigung wurde als Abkehr Großbritanniens von einem harten Brexit verstanden. Der Austritt aus der EU ist weiterhin für den 29. März 2019 vorgesehen.

Die Hardliner waren von May völlig ausmanövriert worden. „Wir haben sogar auf eine Abstimmung verzichtet“, erzählte einer von ihnen nach der Regierungstagung. „Es war klar, dass wir keine Chance hatten. Es stand 20 zu 7.“ Zudem verpflichtete die Premierministerin alle Mitglieder ihres Kabinetts auf kollektive Disziplin: „Die Zeit für Diskussionen ist vorbei. Wir haben uns auf eine gemeinsame Position geeinigt“, hieß es in der Erklärung von Chequers.

Rebellion der "Brexiteers" oder Mays Sieg

Die Frage war nun, ob Davis´ Rücktritt der Auftakt zur offenen Rebellion und dem Zerbrechen der Regierung May oder der Sieg der gemäßigten Regierungskräfte über die radikalen Brexit-Anhänger sein würde. Der Abgeordnete und Hardliner Jacob Rees-Mogg, der im Parlament rund 60 der 316 Sitze der Konservativen kontrolliert, sagte in einer ersten Reaktion: „Ohne Davis wird es für May sehr schwer werden, die Fraktion zu überzeugen.“ May tritt heute, Montag, Nachmittag zuerst vor das Unterhaus und danach vor die Abgeordneten ihrer Partei, ehe sie am Abend Bundeskanzler und EU-Ratspräsident Sebastian Kurz treffen wollte.

Für einen Misstrauensantrag gegen einen Parteiführer müssen die konservativen Abgeordneten 48 Briefe mit einem entsprechenden Wunsch einreichen. Der gewöhnlich gut informierte politische Journalist Robert Peston schrieb in der Nacht auf Twitter: „Quellen bestätigen Gerüchte über Anträge auf eine Vertrauensabstimmung. Viele Abgeordnete sehr unzufrieden.“ Die oppositionelle Labour Partei warf May „völliges Chaos“ vor, Parteichef Jeremy Corbyn erklärte, die Premierministerin sei „unfähig, einen echten Brexit zu liefern.“ Je mehr die regierenden Konservativen sich zu einer gemäßigten Haltung bewegen, desto mehr versucht die Labour-Spitze mit einer harten Brexit-Position offenbar politisches Kleingeld zu machen.

Entscheidend wird es für May nun sein, rasch zu handeln und einen Nachfolger für Davis zu finden. Erwartet wurde, dass es sich dabei wiederum um einen Brexit-Anhänger handeln wird, um der Fraktion ein Festhalten an dem EU-Austritt zu signalisieren. Als Kandidaten genannt wurden Außenminister Johnson, Umweltminister Gove und der frühere Europa-Staatssekretär David Lidington, der allerdings – wie May – im Referendum für den EU-Verbleib eingetreten war. Der Nachfolger von Davis wird das Ministerium jedenfalls neu ordnen müssen, denn auch sein Unter-Staatssekretär Steve Baker trat Sonntagnacht zurück.

EU-skeptischer Fast-Parteichef tritt ab

Mit David Davis verlässt ein Veteran der Konservativen die Frontlinie der britischen Politik. Der Sohn einer alleinerziehenden Mutter wuchs in einem Gemeindebau in Südlondon auf, eine für einen Tory mehr als untypische Herkunft. Im Jahr 2005 verlor er eine schon sicher geglaubte Wahl zum Parteiführer der Konservativen gegen David Cameron. Danach erwarb er sich als Hinterbänkler als Kämpfer für bürgerliche Freiheiten über die Parteigrenzen Respekt. Zugleich war er stets ein EU-Skeptiker. Trotz aller inhaltlicher Differenzen konnte er in den Brexit-Gesprächen mit EU-Chefverhandler Michel Barnier aber offensichtlich einen persönlichen Rapport aufbauen.

Während der ehemalige Elitesoldat für Härte und Durchsetzungskraft bekannt war, galt das detailreiche Aktenstudium nie als seine besondere Stärke. In Brüssel saß er zu Verhandlungsbeginn hemdsärmlig ohne Unterlagen, während sich auf Seiten der EU-Verhandler die Aktenordner türmten. Der Drahtzieher der Brexit-Kampagne, Dominic Cummings, bezeichnete Davis einmal als „dumm wie eine hohle Nuss, faul wie eine Kröte und eitel wir Narziss.“ Schon seit Monaten hatte Davis mit Rücktritt gedroht. Nun hat er ernst gemacht. Für Theresa May wird es noch ernster werden.