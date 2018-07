Brexit löst britische Regierung auf

London. Die britische Regierung steht vor dem Auseinanderbrechen. Außenminister Boris Johnson erklärte Montagnachmittag seinen Rücktritt, nachdem bereits den gesamten Tag fieberhaft über sein nächstes politisches Manöver spekuliert worden war. Das Amt von Premierministerin Theresa May bestätigte Johnsons Rücktritt: „Die Demission wurde angenommen. Ein Nachfolger wird in Kürze ernannt werden“, erklärte ein Sprecher.

Johnson folgte Brexit-Minister David Davis, der in der Nacht auf Montag seinen Rücktritt erklärt hatte. Das Ausscheiden der beiden Brexit-Hardliner folgte einem Regierungsbeschluss am Freitag, wonach sich London gegenüber der EU um einen möglichst weichen Ausstieg aus der Union bemühe wolle. May hatte zuvor blitzschnell auf den Rücktritt von Davis reagiert und ihn mit dem bisherigen Staatssekretär Dominic Raab ersetzt. Der 44-jährige Konservative hat nicht die ruppigen Manieren des Polit-Haudegen Davis, er teilt mit ihm aber eine tiefsitzende Skepsis gegenüber der EU. May stellte damit wieder das bisherige Kräfteverhältnis im Kabinett zwischen Anhängern eines weichen und eines harten Brexit her.

Johnsons Rücktritt hat allerdings eine vollkommen andere politische Dimension. Der 54-jährige ehemalige Brüssel-Korrespondent hat aus seinen Ambitionen nie ein Geheimnis gemacht. Nach dem Brexit-Referendum 2016 schien er die Führung der Konservativen bereits in den Händen zu halten, um in letzter Sekunde die Unterstützung des heutigen Umweltministers, Michael Gove, zu verlieren.

Gove könnte nun erneut eine Schlüsselrolle zufallen. Gemeinsam mit Handelsminister Liam Fox ist er einer der beiden führenden Brexiteers im Kabinett. Es wird erwartet, dass die Anhänger eines harten EU-Austritts nun auch Mays Position infrage stellen werden. Für einen entsprechenden Vorstoß müssen 48 der 316 Tory-Abgeordneten einen schriftlichen Antrag stellen. Mit Johnson hätten die radikalen EU-Gegner nun endlich die Leitfigur, die ihnen bisher für eine glaubhafte Herausforderung der Regierungschefin gefehlt hat.

Ruf nach Übernahme durch Johnson

Die Parteibasis liebt Johnson, und er hat mehr Charisma als das gesamte Kabinett May zusammen. Als ernst zu nehmender Politiker hat sich der ehemalige Londoner Bürgermeister in seinen zwei Jahren als Außenminister allerdings rasch selbst zerstört, nicht zuletzt mit seiner „bunten“ Sprachwahl: Die neue Regierungslinie zum Brexit nannte er einen „polierten Scheißhaufen“, vor einer Unterhausabstimmung versteckte er sich in Afghanistan, und auf dramatische Warnungen von Unternehmen wie Airbus, BMW oder Land Rover/Jaguar vor einem harten Brexit erklärte er: „Fuck business.“

May hatte am Freitag bei einer Klausur aller Minister einen weichen Brexit als offizielle Regierungslinie durchgesetzt. London will eine Freihandelszone mit Brüssel für den Güteraustausch nach gemeinsamen Regeln und dafür auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs anerkennen. Gleichzeitig soll die Personenfreizügigkeit enden, während für den – wesentlich wichtigeren – Dienstleistungssektor eine detaillierte Position erst erarbeitet werden muss.

May verpflichtete zudem alle Minister zur Eintracht. Wer widerspricht, fliegt, hieß es ganz klar in der Schlusserklärung der Regierungsklausur. Davis zog daraus Sonntagnacht bereits die Konsequenzen. Die britische Position sei „nicht haltbar“ und würde „uns zu weiteren Zugeständnissen zwingen“, schrieb er in seiner Rücktrittserklärung.

Ein anderer Hardliner, der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, warnte gestern, es werde für Premierministerin May nun schwer werden, ohne Davis ihre Fraktion bei der Stange zu halten. Er gab aber für eine offene Rebellion Entwarnung: „Es geht mir nicht um Personen, es geht mir allein um Inhalte.“ Er begrüßte die Ernennung von Raab, den er als „sehr fähigen Mann“ bezeichnete, fügte aber hinzu: „Entscheidend wird nun sein, wer in Wirklichkeit die Verhandlungen führt.“

Im Fadenkreuz der Brexit-Hardliner stand nämlich Olly Robbins, einer der höchsten Beamten des Landes und – seit seinem Bruch mit Davis – Mays persönlicher Brexit-Berater. Robbins gilt als die wahre Macht im Hintergrund, der die Strippen zieht, in ständigem Kontakt mit Brüssel steht und die Premierministerin zu einem möglichst weichen Ausscheiden aus der EU bekehren konnte.

Robbins war ebenso wie Johnson Teil eines politischen Balanceakts, der nun einzustürzen droht. Fraglich, ob May jene Kräfte unter den Tories weiter hinter sich vereinen kann, die ihren Anti-EU-Kurs endlich befriedigt sehen wollen.

Der Zeitdruck Großbritannien steht bei den Brexit-Verhandlungen unter Zeitdruck. Bis Oktober dieses Jahres müssen die Verhandlungen mit Brüssel beendet werden, damit das Land wie geplant Ende März 2019 aus der EU austreten kann. Denn in den Monaten dazwischen muss der Austrittsvertrag von allen 27 EU-Partnern ratifiziert werden. Kommt es wegen der Umbrüche in der britischen Regierung nun zu Neuwahlen, ist der Zeitplan kaum noch einzuhalten. Dann wäre es theoretisch möglich, dass London eine Verlängerung der Austrittsverhandlungen beantragt. Allerdings müssten diesem Antrag alle 27 Regierungen zustimmen. Ohne politische Gegenleistungen wird das nur schwer möglich sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)