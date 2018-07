Altkanzler Schröder kritisiert Merkels Führungsschwäche

"Gelegentlich ist ein Basta notwendig." Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) kritisierte seine Nachfolgerin Angela Merkel (CDU). Diese hätte sich niemals ein Ultimatum eines Ministers setzen lassen dürfen, so Schröder in einem Interview mit dem deutschen Magazin "Stern".

Schröder warf Merkel Führungsschwäche vor. Merkel könne per Richtlinienkompetenz "etwas vorgeben, auch per Einzelweisung, und der Minister hat das dann umzusetzen". Er verstehe ihr Verhalten gegenüber Innenminister Seehofer (CSU) nicht: "Aus einer Richtlinienkompetenz wurde eine Nichtlinienkompetenz".

Bei dem Streit zwischen Merkel und Seehofer ging es um die vom Innenminister ursprünglich an der Grenze geplante Zurückweisung von Flüchtlingen, die schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden. Vergangene Woche rangen sich zunächst die Unionsparteien und schließlich CDU, CSU und SPD zu einem Kompromiss durch. Dieser sieht vor, dass Migranten an der deutsch-österreichischen Grenze innerhalb von 48 Stunden in das EU-Land zurückgewiesen werden, in dem sie einen Asylantrag gestellt haben. Dafür müssen noch Rücknahmeabkommen mit anderen Staaten ausgehandelt werden.

Bei Streit zwischen Minister und Kanzler gebe es zwei Möglichkeiten, so Schröder. "Entweder er zwingt den Widersacher über die Verbindung der Vertrauensfrage mit einer Sachfrage in die Solidarität. Oder er entlässt den Minister." Die SPD hätte die Vertrauensfrage im Bundestag stellen sollen. Politisch sieht er es als Fehler der CSU, das Thema Asyl aufzugreifen, um die AfD am Rand halten zu können. Das werde sich als "schauriger Irrtum" herausstellen.

