Erdoğans gelenkte Erinnerung

Vergangenen Montag war wieder so ein Tag. Im türkischen Parlament in Ankara wurde Recep Tayyip Erdoğan in aller Feierlichkeit zum alten, neuen Präsidenten des neuen Präsidialsystems vereidigt. Wieder ein Anlass für die Weltpresse, sich den Mann näher anzusehen, der sich seit 16 Jahren scheinbar mühelos an der Macht hält. Viel ist schon über den Politiker geschrieben worden. Erdoğan, der Islam und Demokratie vereinigen kann, Erdoğan, der Versöhner mit den Kurden, Erdoğan, der Polterer, Erdoğan, der Autokrat, Erdoğan, der misstrauische Machtmensch. Und wenn sich am heutigen Sonntag der gescheiterte Putsch zum zweiten Mal jährt, zeigt sich eine andere Facette des türkischen Präsidenten sehr stark: Erdoğan, der scharfsinnige Historiograf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)