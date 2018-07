Putin wertet Treffen mit Trump als Erfolg

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat den Gipfel in Helsinki mit US-Präsident Donald Trump im Großen und Ganzen als Erfolg gewertet. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem diplomatischen Corps in Moskau. "Wir werden aber die Entwicklungen genau beobachten, weil bestimmte Kräfte in den USA versuchen, die Ergebnisse kleinzureden und zu leugnen." Manche Kräfte wurden die Verbindungen zwischen den USA und Russland für deren "engen Partei-Interessen" opfern. "Sie tischen Millionen ihrer Bürger Geschichten auf", so Putin.

Russland sei offen für Kontakte mit den USA, obwohl die Beziehungen zu dem Land in einigen Bereichen so schlecht seien wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Putin sagte, er habe bei dem Treffen in Helsinki am Montag viele wichtige Dinge angesprochen. "Natürlich wäre es naiv zu glauben, alle Probleme in wenigen Stunden lösen zu können, die sich über die Jahre angesammelt haben", sagte er. "Als die größten Atommächte haben wir eine besondere Verantwortung für die strategische Stabilität und Sicherheit."

Trump hatte bei der Pressekonferenz mit Putin in Helsinki öffentlich die Erkenntnisse der US-Geheimdienste angezweifelt, dass sich Russland in die US-Wahlen 2016 eingemischt habe. Der US-Präsident war dafür in den USA über Parteigrenzen hinweg heftig angegangen worden. Er ruderte daraufhin zurück und sagte, er habe sich versprochen.

Trump spricht auf Twitter erneut von "Fake News"

Trump hat in der Kontroverse um seine widersprüchlichen Russland-Äußerungen erneut einigen Medien unlautere Berichterstattung vorgeworfen. Die sogenannten Fake-News-Medien erfänden Geschichten, ohne dafür Quellen oder Beweise zu haben, twitterte Trump am Donnerstag in Washington. "Viele Beiträge, die über mich oder die guten Leute um mich herum geschrieben werden, sind reine Fiktion."

Mit Fake-News-Medien meint Trump pauschal alle, die nicht auf einer Welle mit ihm liegen oder kritisch über ihn berichten. Dazu gehört unter anderem auch die angesehene Tageszeitung "New York Times", die für ihre Qualitätsberichterstattung Jahr für Jahr mit Journalistenpreisen geehrt wird. Trump hat nach dem Gipfeltreffen mit Putin am Montag in Helsinki selbst mit widersprüchlichen Aussagen, Dementis, Klarstellungen und einem Zickzack-Kurs die Kontroverse befeuert.

Trump hielt den "Fake-News-Medien" außerdem vor, sie wünschten unbedingt eine Konfrontation mit Russland, auch wenn diese zum Krieg führen könnte. Nach Darstellung des Präsidenten hassen diese Medien, dass er wahrscheinlich eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin habe.

(APA/dpa)