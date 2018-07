Kuba: Privatbesitz, Ehe für alle, aber kein Kommunismus in neuer Verfassung

Sofern es das Volk will, bekommt Kuba eine neue Verfassung. Das Parlament in Kuba hat am Sonntag eine Verfassungsreform verabschiedet, die einen weiteren Schritt in der Öffnung das Landes kennzeichnet. Nun muss noch das die kubanisch Bevölkerung den Entwurf absegnen. Darin verschwindet erstmals der Begriff Kommunismus aus der Verfassung, außerdem sollen gleichgeschlechtliche Ehen sowie privater Besitz anerkannt werden.

Die Losung, dass alle Arbeit dem "Fortschritt der kommunistischen Gesellschaft" gelte, wurde im Entwurf der neuen Verfassung gestrichen. "Das heißt nicht, dass wir von unseren Ideen absehen", sagte der Präsident der Nationalversammlung, Esteban Lazo. Die Kommunistische Partei Kubas bleibt demnach aber die einzige legale Partei des sozialistischen Karibikstaats.

Die Vision sehe ein sozialistisches, souveränes, unabhängiges, wohlhabendes und nachhaltiges Kuba vor, so Lazo. Dem neuen Ansatz stimmten auch Präsident Miguel Diaz-Canel und der frühere Präsident Raul Castro zu, wie die Parteizeitung "Granma" berichtete.

Präsident nur für 10 Jahre

Die neuen Paragrafen nennen zudem erstmals den Begriff des privaten Besitzes und erkennen ausländische Investitionen als wichtigen Faktor des Wirtschaftswachstums an. Künftige Präsidenten sollen höchstens zehn Jahre im Amt bleiben dürfen. Außerdem soll der "Präsident der Republik" künftig ein eigenes Amt und nicht wie bisher der Vorsitzende des Staatsrats sein. Zudem soll es erstmals seit 1976 wieder einen Premierminister geben.

Die Ehe wird als "freiwillige Verbindung zwischen zwei Personen" definiert, was den Weg für die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern freimacht. Angetrieben wurde die Ehe für alle vor allem von der Abgeordneten Mariela Castro, Tochter von Raul Castro.

Abstimmung von August bis November

Die Kubaner können ab dem 13. August bis Mitte November öffentlich in Foren über den Entwurf diskutieren. Der Tag, an dem die Debatte eröffnet wird, wurde symbolisch gewählt - es ist der Geburtstag von Revolutionär Fidel Castro. Präsident Diaz-Canel rief dazu auf, zahlreich an der Diskussion teilzunehmen. Die Menschen sollten offen ihre Meinung sagen, damit der Text der Verfassung das Heute und die Zukunft Kubas widerspiegle, so der Präsident.

(APA/dpa)