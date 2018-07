Heimatstadt von Özil-Vorfahren tauscht Straßenschild aus

Auch in der Türkei schlägt die Aufregung um den Rücktritt des deutschen Ex-Nationalspielers große Wellen: In Devrek, der türkischen Heimatstadt der Vorfahren des aus dem DFB-Nationalteam zurückgetretenen Mesut Özil, wurde als Reaktion auf die Vorfälle der vergangenen Tage beim Straßenschild der "Mesut-Özil-Straße" das Bild des Fußball-Profis im deutschen Nationaltrikot ausgetauscht. Nun sieht man dort das umstrittene Foto, das den 29-Jährigen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigt.

"Wir haben mit Traurigkeit verfolgt, was Özil angetan wurde", sagte Mustafa Semerci, der Bürgermeister der Stadt am Schwarzen Meer, am Dienstag der Nachrichtenagentur DHA. Der Arsenal-Profi hatte am Sonntag seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündet, nachdem er sich in Folge seines Fotos mit Erdogan mit Rassismus konfrontiert gesehen hatte.

In Deutschland hat der Rücktritt zu einer heftigen Debatte geführt. Der türkische Präsident Erdogan kritisierte dem Umgang mit Özil am Dienstag als "rassistisch" und "inakzeptabel". "Einen jungen Mann, der alles für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat, wegen seines religiösen Glaubens so rassistisch zu behandeln, ist inakzeptabel", sagte er.

(APA/Reuters)