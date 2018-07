Nazis, Islamisten: Wo Deutschland extremer wird

Berlin. Die Bundesrepublik Deutschland? Eine Lüge, in der 83 Millionen Menschen leben, ein Land, das so gar nicht existiert: Das ist die skurrile und brandgefährliche Weltsicht der sogenannten Reichsbürger. In ihren Köpfen lebt das Deutsche Reich weiter, und sie versuchen auch, danach zu handeln. Steuern oder Strafen werden oft nicht bezahlt, einige gründen ein eigenes Königreich. Im Oktober 2016 erschoss einer ihrer Anhänger einen Polizisten.

Und die „Reichsbürger“ in Deutschland werden mehr: In seinem neuesten Bericht geht der Verfassungsschutz davon aus, dass rund 16.500 Menschen der Gruppe angehören. Im Jahr 2016 waren es noch 10.000 Personen. Wobei ein Teil des Anstiegs auch dadurch erklärt werden könnte, dass die Behörden die Anhängerschaft seit einigen Jahren verstärkt beobachten, es wurden also auch mehr Personen ausgeforscht als zuvor. Sie bilden keine strukturierte Bewegung, sondern eher eine lose Gruppe.

Neben ihren Ansichten haben sie trotzdem einiges gemeinsam: Der Großteil ist männlich, über 40 – und hat eine „hohe Affinität zu Waffen“, wie es Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen am Dienstag in Berlin beschreibt. „Das besorgt uns. Denn es liegt nahe, dass sie aufgrund ihrer extremistischen Motivation Straftaten verüben könnten“, sagt er. Dem „klassischen Rechtsextremismus“ sind allerdings überraschenderweise nur fünf Prozent von ihnen zuzuordnen.

In kürzester Zeit radikalisiert

Die rechtsextrem (und islamistisch) motivierten Straftaten wurden in Deutschland im vergangenen Jahr zwar weniger. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist es trotzdem kein Grund, Optimismus zu verbreiten. „Statistisch gesehen ist es ein Rückgang, aber selbst das Verbleibende ist zu hoch“, sagt er. Tatsächlich nimmt die Gewalt in diesen Bereichen zwar ab – die Anzahl der Menschen, die extremistische Ideologien verfolgen, steigt aber.

Der Verfassungsschutz schätzt die Größe der rechtsextremen Szene auf 25.250 Personen. Der Nachrichtendienst steht hier laut Maaßen „vor völlig neuen Herausforderungen“: Auch sie seien unstrukturierter, die Menschen würden sich innerhalb kürzester Zeit radikalisieren. Eine Arbeitsgruppe soll nun den Gründen dafür nachgehen.

Ähnlich hoch, mit rund 26.000 Personen, ist laut Verfassungsschutz die Gruppe der Islamisten. Rund 700 Gefährder – also Menschen, denen die Behörden schwere Straftaten zutrauen – leben im Land. So viele wie nie zuvor. „Die Lage ist weiterhin hoch und angespannt“, sagt Maaßen. Im Bericht erinnert der Verfassungsschutz an einen Anschlag im vergangenen Jahr: Als ein abgelehnter Asylwerber im Juli in einem Hamburger Supermarkt einen Menschen getötet und sechs weitere verletzt hatte.

Außerdem habe man auch einen anderen, „großen Anschlag“ vereiteln können, sagt Maaßen: Mitte Juni wurde ein Tunesier festgenommen, der an einer biologischen Waffe gearbeitet haben soll. Mehr als 1000 Rizinussamen wurden in seiner Wohnung in Köln gefunden. Daraus lässt sich ein tödliches Gift erstellen, das laut Maaßen in der gefundenen Menge „mehrere Hundert Menschen zumindest verletzen, wenn nicht sogar töten“ könnte.

Weitere Tests mit Rizin?

Möglicherweise kein Zufall, dass es in diesem Fall am Dienstag nach der Präsentation des Berichts Neuigkeiten gab: Die Ehefrau des Terrorverdächtigen wurde laut mehreren Medienberichten festgenommen. Sie könnte weiter an der Herstellung des Bio-Gifts gearbeitet haben. Behörden vermuten, dass sie das Rizin an ihrem Zwerghamster testen wollte.

