Nordkorea: Kim Jong-un lässt eine Raketentestanlage abbauen

Tokio/Pjöngjang. Erster wirklicher Abrüstungsschritt oder wieder nur ein geschickter Bluff der Führung? Satellitenaufnahmen vom Sonntag sollen beweisen, dass Pjöngjang mit dem Abbau der Raketentestanlage „Sohae“ an der Nordwestküste begonnen hat. Nach Angaben der auf Nordkoreas Atomprogramm spezialisierten US-Website 38North wurden auf dem Stützpunkt ein Gebäude und ein Teststand zurückgebaut. North38 ist ein im Washingtoner Stimson Center angesiedeltes Expertenteam.

Laut 38North wurde eine auf Schienen bewegbare Vorbereitungshalle abgerissen, wo zuvor Raketen vor dem Abschuss montiert wurden. Außerdem sei eine nahe gelegene Raketentestanlage auf den Fotos nicht mehr zu sehen. Der südkoreanische Präsidentenpalast bestätigte, dass auch der Geheimdienst in Seoul entsprechende Aktivitäten registriert habe, nannte aber keine Details.

Experten in Seoul gehen davon aus, dass „Sohae“ eine Schlüsselstellung im nordkoreanischen Rüstungsprogramm einnimmt. Von dort aus wurden in den vergangenen Jahren mehrfach Interkontinental-Raketen abgefeuert. Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap zitiert den Vize-Chef des nationalen Sicherheitsbüros, Nam Gwan Pyo, mit der Aussage, bei aller Skepsis gegenüber Pjöngjang „ist es immer noch besser, als wenn sie nichts getan hätten. Wir sehen darin einen Schritt in Richtung Denuklearisierung.“

„Ganz Asien ist glücklich“

Stimmen die Informationen, wäre dies die erste vertrauensbildende Maßnahme von Diktator Kim Jong-un nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Mitte Juni in Singapur. Nach US-Darstellung hätten beide Führer in Singapur den Deal „vollständige Denuklearisierung“ gegen „Sicherheitsgarantien“ besprochen, ohne Einzelheiten zu vereinbaren.

Trump hatte nach dem Treffen mit Kim sogar behauptet, dieser habe ihm fest versprochen, „sehr bald“ eine bedeutende Anlage zum Test von Raketenantrieben zu zerstören. Am Montag betonte der Chef des Weißen Hauses, Nordkorea habe seit neun Monaten keine Rakete mehr abgeschossen und auch keine Atomtests durchgeführt. Auf Twitter schrieb der US-Präsident „Japan ist glücklich, ganz Asien ist glücklich“.

Ganz so ist es wohl nicht, und Experten hegen erhebliche Zweifel. Laut Lee Choon Geun, Raketenspezialist am Institut für Wissenschaft und Technik in Südkorea, handelt es sich um ein Bauernopfer. Nordkorea gäbe nicht viel auf, wenn es einen Testbereich der Anlage abbaue. Die Entwicklung von Langstreckenwaffen sei offenbar ausgereizt und es ständen dem Regime auch keine weiteren materiellen Mittel mehr zur Verfügung. Ein wirklicher Effekt entstände nur bei vollständiger Demontage der gesamten Anlage. Damit würde eine wichtige Abschussrampe außer Betrieb gesetzt.

Internationale Reaktion testen

Andere Experten für Abrüstungsfragen vermuten, dass Nordkorea das Testgelände „Sohae“ schlicht nicht mehr benötigt, weil es mit den bereits entwickelten Antrieben für Mittelstrecken- und Interkontinental-Rakete zufrieden sei. Profis wie Lee wundern sich jedoch, warum Pjöngjang diese Aktivität nicht selbst in die Welt hinausposaunt hat, um seinen Entspannungswillen zu beweisen. Lee vermutet, „die haben keine große Veranstaltung daraus gemacht, weil sie erst die internationalen Reaktionen abwarten und es selbst in der Hand behalten wollen, in welchem Tempo eine mögliche Abrüstung zu vollziehen ist“.

Auch North38 äußert Zweifel. Managerin Jenny Town sagte der Zeitung „Japan Times“ zwar: „Wir hätten solche Aktivitäten nicht erwartet“. Sie betonte aber auch, diese Maßnahmen könnten „absolut“ rückgängig gemacht werden und „schränken ganz klar nicht die Kernfähigkeit Nordkoreas ein“. Hatte doch Kim selbst verkündet, sein Land gehe von der Testphase in die Massenproduktion über.

Town denkt, der positive Effekt beziehe sich vor allem auf die Auswirkungen für den weiteren Verhandlungsprozess zwischen den USA und Nordkorea, der in den vergangenen Wochen gegen die Wand gefahren sei. „Es gibt keinen fundamentalen Wandel in den politischen Beziehungen. Aber damit kommt wenigstens wieder ein Momentum der Bewegung in die Gespräche.“

