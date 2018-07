Terror überschattet Pakistan-Wahl

Nach dem Beginn der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Bombenanschlag im Südwesten des Landes mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Sprengsatz sei am Mittwoch in der Nähe eines Wahllokals in der Provinzhauptstadt Quetta explodiert, teilte die Polizei mit. Wahlen wurden in Pakistan schon oft von Gewalt begleitet.

Mehr als 370.000 Militärs und 450.000 Polizisten sichern die Abstimmung in dem Land.. Die Soldaten sollten demnach mit örtlichen Gesetzeshütern zusammenarbeiten, um "ein sicheres und geschütztes Umfeld" für die Stimmabgabe zu gewährleisten. Das ist offenbar nicht lückenlos gelungen. Bewaffnete Sicherheitskräfte überwachten schon am Dienstag die Ausgabe von Wahlurnen in der Hauptstadt Islamabad.

Der massive Truppeneinsatz sowie die Entscheidung der Wahlbehörden, den Soldaten weitreichende Rechte in den Wahlkabinen einzuräumen, nährten zuletzt allerdings Sorge vor Wahlmanipulationen. Dabei ist die mögliche Einmischung des Militärs nur ein Streitpunkt in einem kurzen, aber harten Wahlkampf, der von massiver Gewalt überschattet war. Mehr als 175 Menschen wurden bisher bei Anschlägen getötet, unter ihnen drei Kandidaten.

Nach letzten Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N) von Ex-Premier Nawaz Sharif und der Tehreek-e Insaf (PTI) des ehemaligen Kricket-Stars Imran Khan. Da aber laut Wahlforschern vermutlich keine Partei auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen wird, steht der südasiatischen Atommacht eine Hängepartie bei der Regierungsbildung bevor.

(Reuters)