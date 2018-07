Für US-Airlines existiert Taiwan als Land nicht mehr

Wien/Peking/Taipeh. Sie waren eine der wenigen, die dem Druck aus Peking bis zuletzt stand gehalten hatten. Doch am Mittwoch gaben auch vier US-Fluglinien dem Ultimatum Chinas klein bei: American Airlines, Delta Air, United Continental und Hawaiian werden Taiwan auf ihren Webseiten nicht mehr als eigenes Land anführen. Damit ziehen sie anderen internationalen Fluglinien nach – obwohl sich Washington gegen die Kampagne aus Peking verwehrt und sie als „Orwellschen Unsinn“ kritisiert hatte.

Wer Taiwan auf der Homepage der deutschen Lufthansa als Destination sucht, wird es nur mehr unter der Beifügung „China“ finden. Auf den Seiten der US-Airlines sind taiwanesische Städte nun ohne eine Länderbezeichnung angeführt.

Mit dem Schritt komme man den Wünschen aus Peking nach, begründete American Airlines: „Der Flugverkehr ist ein weltweites Geschäft. Wir halten uns an die Regeln der Länder, in denen wir tätig sind.“ Die Fluglinien fürchten Sanktionen der Volksrepublik – von Geldbußen über das Verbot im Land zu operieren bis hin zu Sperren der Buchungsseiten in China. Auch die chinesische Bevölkerung ist nachtragend – vor allem wenn es um die territoriale Einheit und die Souveränität Chinas geht: In der Vergangenheit hatten Nationalisten Firmen mit Boykottkampagnen abgestraft.

Absage für Olympia

Immer forscher drängt die chinesische Regierung unter Staatschef Xi Jinping nicht nur ausländische Regierungen, sondern auch internationale Unternehmen dazu, sich ihren politischen Ansichten zu beugen. Auch Großkonzerne wie die US-Hotelkette Marriott und die spanische Modekette Zara zogen heuer wegen ihrer Ländernennungen den Unmut Pekings auf sich.

Taiwan und die Ein-China-Politik (die Anerkennung der Pekinger Führung als alleinige Regierung Chinas) zählt zu einer von Pekings „roten Linien“: Es betrachtet die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz und unbestrittenen Teil seines Territoriums. Seit Amtsantritt der Unabhängigkeitsbefürworterin Tsai Ing-wen 2016 in Taiwan haben sich die Beziehungen dramatisch verschlechtert.

Auch, dass US-Präsident Donald Trump im Rahmen des Handelsstreits mit Peking eine Wende in der US-Taiwan-Politik andeutete, sorgt für Säbelrasseln in Peking. Dass sich nun die letzten US-Fluglinien trotz politischen Rückhalts der Regierung in Washington mit dem Zugang zum chinesischen Markt locken ließen, ist für Taipeh ein schwerer Schlag.

Es fühlt sich international zunehmend isoliert: So sieht es auch hinter der jüngsten Absage des Ostasiatischen Olympia-Komitees, 2019 Jugendspiele veranstalten zu dürfen, den Einfluss Pekings. Die internationale Gemeinschaft dürfe sich in der Einschüchterung Taiwans nicht mit China verbünden, appellierte das taiwanesische Kabinett am Mittwoch. Peking weist die Vorwürfe freilich zurück: Verantwortlich seien alleine Taiwans Unabhängigkeitsaktivisten.