Umfrage: Serben würden heute Tito wählen

Würden in Serbien heute Wahlen stattfinden, hieße der Sieger wohl Josip Broz Tito - sofern es tote Diktator irgendwie auf den Stimmzettel schaffen würde. Das ergab eine Umfrage der Wochenzeitschrift "Nedeljnik". 24,6 Prozent der Befragten würden dem 1980 verstorbenen ehemaligen jugoslawischen Präsidenten (1945-1980) ihre Stimme geben. Auf Platz zwei mit 23,5 Prozent rangiert der derzeitige serbische Präsident Aleksandar Vucic knapp dahinter.

Auch die Beliebtheit weiterer toter Politiker wurde abgefragt. Für den 2003 ermordeten Regierungschef Zoran Djindjic sprachen sich 10,7 Prozent aus. Der ebenfalls bereits verstorbene jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic, der sich vor Gericht unter anderem wegen Völkermordes verteidigen musste, käme auf 7,4 Prozent der Stimmen.

Die Umfrage wurde in der letzten Juni-Woche durchgeführt. Befragt wurden 802 Personen.

Österreichs Wunsch nach einem "starken Führer"

Doch wer glaubt, die Sehnsucht nach einem starken Führer sei allein ein serbisches Problem, dem sei ein Blick auf das Sozialbarometer der österreichischen Volkshilfe empfohlen, das rund um den 80. Jahrestag des "Anschlusses" Österreichs an Hitler-Deutschland im März 2018 präsentiert wurde.

Befragt wurden von SORA in Face-to-face-Interviews 1008 Österreicher ab 15 Jahren im Oktober des vergangenen Jahres. Der Aussage "Man sollte einen starken Führer haben, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss" stimmten dabei acht Prozent "sehr zu", 18 Prozent "ziemlich" - was in Summe 26 Prozent ergibt. "Wenig" damit einverstanden waren 25 Prozent, "gar nicht" 43 Prozent.

Aber es gibt natürlich dennoch ein klares Bekenntnis zur Demokratie der Österreich. Bei einer weiteren SORA-Umfrage hatten sich 94 Prozent der Befragten zur Demokratie als beste Regierungsform bekannt. Allerdings sei auch hier bei den absoluten Befürwortern ein Rückgang zu vermerken gewesen.

(APA)