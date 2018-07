Möglicher Temperaturrekord: Briten "schmelzen" bei Hitze dahin

Großbritannien steuert auf einen Temperaturrekord zu. Meteorologen zufolge könnte in dieser Woche der bisher verzeichnete Rekord von 38,5 Grad Celsius geknackt werden. So heiß war es am 10. August 2003 in Faversham in der englischen Grafschaft Kent. Die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Rekord liegt laut Meteorologen bei 20 bis 30 Prozent. Dass einen neuen Juli-Rekord gibt, ist noch wahrscheinlicher - dafür gibt es eine 70-prozentige Chance. Dieser liegt bei 36,7 Grad Celsius am Flughafen Heathrow aus dem Juli 2015.

Ob die Rekorde fallen, liegt vor daran, wie schnell sich die Gewitter bilden. Sie sollen in den nächsten Tagen Abkühlung bringen. Seit Wochen sind die Temperaturen in Großbritannien aber bereits ungewöhnlich hoch. Die Hitzewelle hat grünes Gras braun werden lassen, im Nordwesten Englands überlegt man gar den Wasserverbrauch fürs Gartengießen einzuschränken.

Nicht alle Briten können dem schönen Wetter in diesem Sommer etwas abgewinnen: "Ich schmelze nur so dahin", sagte ein Taxifahrer in Inverness an der Nordostküste Schottlands. "Normalerweise sind wir hier schon froh, wenn wir zweimal im Sommer grillen können."

Die Menschen in London haben andere Probleme: Hitze und kaum Wind - die ohnehin starke Luftverschmutzung in der Hauptstadt nahm nochmals zu. Kinder, Senioren und Menschen mit Lungen- oder Herzproblemen sollten sich nicht körperlich anstrengen, warnten die Behörden.

