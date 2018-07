Kampf um die letzten Hochburgen des IS

Tanger/Damaskus. Es ist eine schaurige Bilanz, die die jüngste Anschlagserie im Süden Syriens hinterlassen hat. Mehr als 300 Menschen sollen bei den jüngsten Angriffen des sogenannten Islamischen Staates (IS) in der Stadt Sweida ums Leben gekommen sein. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Zunächst war nur von etwa 100 Toten die Rede gewesen. Unter den Opfern seien 135 Zivilisten und 111 regierungstreue Kämpfer. Zudem seien 45 IS-Anhänger getötet worden. Die Jihadisten hatten einen Großangriff auf Sweida und umliegende Dörfer durchgeführt und dabei auch Selbstmordattentäter eingesetzt. Es ist ein brutales Lebenszeichen der letzten IS-Kämpfer in Syrien.



Zuletzt hatten die syrischen Truppen die südliche Provinz Daraa wieder weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. So gut wie alle Rebelleneinheiten haben sich ergeben oder sind abgezogen. Doch eine vergleichsweise kleine Gruppe von Jihadisten nutzt das nun entstandene Vakuum: die sogenannte Khalid-ibn-Walid-Armee.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2018)