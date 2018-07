Nordkorea beginnt Rückführung von im Korea-Krieg getöteten US-Soldaten

Nordkorea hat nach US-Angaben mit der Rückführung der sterblichen Überreste von im Korea-Krieg (1950-1953) getöteten US-Soldaten an die USA begonnen. Eine Maschine der US-Luftwaffe habe Nordkorea mit den sterblichen Überresten der Soldaten verlassen, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge traf die Maschine bereits auf einem Flughafen in Südkorea ein.

Die Übergabe der sterblichen Überreste einer bisher unbekannten Anzahl an Soldaten passierte auf den Tag genau 65 Jahre nach dem Ende der Kämpfe. US-Präsident Trump sprach auf Twitter von einem "großen Moment".

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.