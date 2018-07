US-Sanktionen gegen Türkei? Erdogan will "keinen Schritt zurückweichen"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigt sich Medienberichten zufolge im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Priester hart. Er werde Sanktionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump nicht nachgeben, sagte Erdogan dem Sender Haberturk und anderen Medienberichten vom Sonntag zufolge. Die Freundschaft zwischen den USA und der Türkei sei gefährdet.

"Wir werden keinen Schritt zurückweichen, wenn wir mit Sanktionen bedroht werden", sagte Erdogan demnach. "Sie dürfen nicht vergessen, dass sie einen starken und aufrichtigen Partner verlieren werden, wenn sie ihre Haltung nicht ändern." Die Drohungen der USA bezeichnete er als "psychologische Kriegsführung".

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!