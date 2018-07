Familiennachzug in Deutschland "justizfreier Raum"

Ab dem 1. August sollen in Deutschland auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder enge Angehörige zu sich holen dürfen, also Ehegatten, minderjährige ledige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern, die ohne sorgeberechtigtes Elternteil in Deutschland leben. Doch diese Möglichkeit ist zahlenmäßig stark beschränkt, die Kriterien für die Auswahl umstritten.

Die neuen Regeln zum Familiennachzug in Deutschland weisen aus Sicht von Rechtsexperten schwere Mängel auf. "Das ist im Ergebnis ein völlig justizfreier Raum", sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein, Thomas Oberhäuser, der Nachrichtenagentur dpa. "Wer dieses Gesetz erarbeitet hat, der wusste ganz genau, wie man die Rechte von Betroffenen klein hält."

Viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien fallen in die Kategorie "eingeschränkter Schutzstatus". Allerdings soll von ihnen nur ein Kontingent von bis zu 1000 Menschen pro Monat profitieren. Bei der Auswahl sollen unter anderem die Dauer der Trennung, das Kindeswohl, Gefahr für Leib und Leben und Krankheit berücksichtigt werden. Die Auswahl soll das beim Innenministerium angesiedelte Bundesverwaltungsamt treffen.

Ermessensentscheidung ohne klare Kriterien

"Welches Gewicht die Kriterien haben, die das Bundesverwaltungsamt seiner Entscheidung zugrunde legt, kann im Einzelfall nicht nachvollzogen werden", moniert Oberhäuser. "Selbst wenn sich die genaue Gewichtung der Kriterien im Einzelfall nachvollziehen ließe, müsste man ja genau wissen, wie die Kriterien bei allen anderen Bewerbern auf Familiennachzug gewichtet wurden - was unmöglich ist."

"Es geht nur um eine Ermessensentscheidung. Damit hat ein Gericht keine klaren Kriterien zur Beurteilung einer Entscheidung", sagt auch Bellinda Bartolucci, Rechtsexpertin bei Pro Asyl. Dennoch hofft sie auf Klagen: "Wir sind der Meinung, dass man genau wegen der unzureichenden Gestaltung des Gesetzes klagen sollte." Bartolucci setzt darauf, dass Gerichte das Gesetz als grundrechtswidrig einstufen, etwa weil der Schutz der Familie nicht gewährleistet sei.

Kritik von FDP

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Neuregelung zum Familiennachzug als "völlig unvernünftig" kritisiert. Warum sollten Flüchtlinge ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland noch die Familie nachholen können, fragte Lindner am Montag im Sender n-tv.

Er kritisierte zudem die von der Großen Koalition vereinbarte Zahl von 1000 Menschen im Monat als willkürlich. "Warum überhaupt nur 1000, nicht 500 oder 2000", sagte Lindner. "Das kann man niemandem erklären."

34.000 Anfragen

Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegen bei deutschen Auslandsvertretungen aus den letzten zwei Jahren 34.000 Terminanfragen von Angehörigen in Deutschland lebender Flüchtlinge vor, davon mehr als 31.000 in den Syrien-Anrainerstaaten Jordanien, Libanon, Irak und der Türkei.

Diese Anträge sollen nun in der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet werden, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag sagte. Denn bei den ältesten Anträgen müsse davon ausgegangen werden, dass die Trennung der Familienangehörigen auch schon am längsten bestehe.

(APA/dpa/AFP)