Ein Toter bei Zusammenstößen nach Wahl in Simbabwe

Nach dem Wahlsieg der simbabwischen Regierungspartei Zanu-PF bei der Parlamentswahl ist die Gewalt in der Hauptstadt Harare am Mittwoch eskaliert. Laut Augenzeugen eröffnete die Armee nach Zusammenstößen zwischen Oppositionsanhängern und der Polizei das Feuer auf die Demonstranten. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, dabei sei ein Mann erschossen worden. Die Lage blieb zunächst unübersichtlich.

Alle Augen sind auf die Resultate der Präsidentenwahl gerichtet, die morgen verkündet werden sollen. Die Opposition wirft der Regierung Wahlmanipulation vor. Präsident Emmerson Mnangagwa rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Mnangagwa und Oppositionsführer Nelson Chamisa von der Bewegung MDC sind die beiden Favoriten in der Wahl des Staatschefs von Montag. Beide sehen sich als Sieger. Chamisa hatte der Regierung schon gestern Manipulationen vorgeworfen. Es waren die ersten freien Wahlen in Simbabwe nach dem Sturz des Langzeit-Diktators Robert Mugabe vor achteinhalb Monaten.

Die Ergebnisse der Parlamentswahl, die am Montag zeitgleich mit der Präsidentenwahl stattgefunden hatte, zeigten am Mittwoch einen deutlichen Sieg der Zanu-PF. Sie dürfte laut den bisher veröffentlichten Ergebnissen eine Zwei-Drittel-Mehrheit errungen haben und damit in der Lage sein, die Verfassung zu ändern. Viele Oppositionsanhänger befürchten, dass dies auf den Ausgang der Präsidentenwahl schließen lässt.

Demonstrationen und Wasserwerfer

Die Situation schien sich am Mittwoch bereits im Verlauf des Tages gefährlich hochzuschaukeln. Hunderte Anhänger der Opposition demonstrierten vor einem Hotel in der Hauptstadt Harare, in dem die Wahlergebnisse verkündet werden sollen. Auch vor der Parteizentrale der Oppositionsbewegung MDC in Harare versammelten sich Hunderte Menschen und reklamierten den Sieg für Chamisas. Ein Polizeiaufgebot mit Wasserwerfern stand in der Nähe bereit.

"Die Ergebnisse sind parteiisch und sollen den Eindruck erwecken, dass Zanu-PF gewonnen hat", sagte der 21-jährige Student Lawrence Maguranyi bei der Demonstration mit Blick auf die Parlamentswahl.

Zuvor hatte Chamisa erklärt, auch die Präsidentenwahl sei manipuliert worden. Ziel der Veröffentlichung des Ausgangs der Parlamentswahl sei es, Simbabwe "mental darauf vorzubereiten, die gefälschten Präsidentenwahlergebnisse zu akzeptieren", schrieb der Oppositionskandidat im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir haben die Wahl des Volkes gewonnen und werden das verteidigen!"

Kritik von EU-Wahlbeobachtern

Kritik an der Wahl kam auch von der EU-Wahlbeobachermission. Sie berichtete am Mittwoch von Wählereinschüchterungen und verwies auf das Misstrauen gegenüber der Wahlkommission, der die Opposition vorwirft, für die Zanu-PF zu agieren. Die Beobachter kritisierten auch die Verzögerung bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für die Präsidentenwahl.

Unmittelbar nach dem Urnengang hatten sich sowohl der 75-jährige Präsident Emmerson Mnangagwa als auch der 40-jährige Chamisa siegesgewiss gezeigt. Mnangagwa erklärte auf Twitter, die Zanu-PF erhalte "extrem positive" Daten von der Auszählung. Chamisa wiederum twitterte, seine Bewegung gewinne "haushoch".

Am Mittwochvormittag hatte die simbabwesische Wahlkommission zunächst die Ergebnisse für 153 der insgesamt 210 Sitze im Abgeordnetenhaus vorgelegt. Demnach hatte die Zanu-PF bereits 110 Sitze sicher, Chamisas MDC hingegen 41 Mandate, wie die staatliche Mediengruppe ZBC berichtete. Die Auszählung für die übrigen Sitze dauerte an.

Stichwahl in knapp fünf Wochen möglich

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bei der Präsidentenwahl errungen haben, soll am 8. September eine Stichwahl stattfinden.

Die Zanu-PF herrscht seit 1980 in dem südafrikanischen Land. Nach Mugabes Sturz im vergangenen November gingen die Bürger weitgehend friedlich zu den Urnen.

Die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC) erklärte in einem vorläufigen Bericht, die Wahlen seien "friedlich und ordentlich" abgelaufen und hätten "weitgehend" simbabwischem Recht entsprochen. Zugleich forderte die Staatengemeinschaft alle Kandidaten auf, "sich jeder Form der Gewalt zu enthalten".

Beobachtern zufolge ist es ungewiss, ob das Militär einen Sieg der MDC akzeptieren würde, nachdem es Mugabe gestürzt und Mnangagwa ins Amt gebracht hatte. "Zanu-PF wird einen MDC-Sieg auf keinen Fall akzeptieren", sagte Tracy Kubara, eine 26-jährige Verkäuferin in Harare. Es sei damit zu rechnen, "dass Menschen geschlagen werden - vor allem in ländlichen Gegenden".

Wer auch immer die Wahlen in Simbabwe gewinnt, steht vor enormen Herausforderungen. Das Land leidet unter Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation und der Abwanderung von Investoren und verfügt seit der Massenenteignung weißer Farmer nicht mehr über eine effiziente Landwirtschaft.

(red./APA/Reuters/AFP/dpa)