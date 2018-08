Deutsche Bundespolizei fasste in Bayern mehr Schlepper als 2017

Die deutsche Polizei hat im ersten Halbjahr in Bayern mehr Schlepper erwischt als im Vorjahreszeitraum. Von Jänner bis Juni seien mehr als 280 mutmaßliche Schlepper aus dem Verkehr geworden, davon 250 an der deutsch-österreichischen Grenze, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch in München mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 230 festgenommene Schlepper gewesen.

Während die Zahl der festgenommenen Schlepper stieg, nahm die Zahl der illegalen Einreisen nach Bayern den Angaben zufolge deutlich ab. Es seien 7600 unerlaubte Einreisen registriert worden, nach 9650 im Jahr davor. Mit 5350 illegalen Einreisen kam der größte Teil weiterhin aus Österreich nach Deutschland. Die meisten der illegal Eingereisten stammen aus Nigeria, Afghanistan, der Türkei, dem Irak und Syrien.

300 Flüchtlinge pro Woche festgenommen

Pro Woche greift die Bundespolizei bei Grenzkontrollen im Schnitt knapp 300 Flüchtlinge und gut zehn kriminelle Menschenschlepper auf. Unbekannt ist, wie viele Migranten und Schlepper abseits der wenigen Kontrollpunkte einreisen.

Ständige Grenzkontrollen gibt es in Deutschland lediglich an Flughäfen sowie an drei Autobahnen aus Österreich. An anderen Straßen und Bahnlinien an der 815 Kilometer langen deutsch-österreichischen Grenze sowie an der deutsch-tschechischen Grenze kontrolliert die Polizei lediglich fallweise. Vollwertige Grenzkontrollen sind ohnehin nur an der Grenze zu Österreich möglich. Eine entsprechende Ausnahmeerlaubnis der EU vom kontrollfreien Grenzverkehr im Schengen-Raum läuft noch bis Mitte November.

(APA/AFP/Reuters)