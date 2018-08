Sicherheitspolitik: "Diese unrealistische Hypermoral lähmt Deutschland"

"Die Presse": Ist Europa ohne die USA verteidigungsfähig?



Erich Vad: Definitiv nein. Wir waren sicherheitspolitisch und militärisch noch nie so abhängig von den USA wie heute. Unsere Streitkräfte in Europa waren noch nie in einem so miserablen Zustand. Alle EU-Staaten kommen zusammen auf rund die Hälfte des US-Verteidigungsetats. Bedingt durch mangelhafte Interoperabilität und fehlende Ausrüstung erreichen die europäischen Streitkräfte nur etwa 20 Prozent der militärischen Effizienz und operativen Befähigung der USA.



Beunruhigt Sie diese Abhängigkeit? Trump droht ja immer wieder den Nato-Partnern.