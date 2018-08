Syrien: Der makabre Schlussstrich Bashar al-Assads

Kairo. Das letzte Mal, dass seine Mutter Islam Dabbas sah, war am 13. November 2012 in dem berüchtigten Sednaya-Gefängnis nahe Damaskus. Ihr Sohn trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Just Freedom“, wirkte krank und entkräftet, flehte seine Mutter und seinen Bruder Abdulrahman an, ihm Essen und ein paar Kleider zu bringen. Ganze zwei Minuten Kontakt erlaubten die Wächter, danach hörten Eltern und Geschwister nie mehr etwas von dem Ingenieurstudenten – bis sich nach fast sechs bangen Jahren der Ungewissheit vor ein paar Tagen plötzlich ein Beamter bei der Familie meldete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)