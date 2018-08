Mehr Glanz für die Krim: Putin plant Kunstzentrum in Sewastopol

Nach dem Bau einer Brücke von Russland zur Krim treibt der russische Präsident Wladimir Putin ein neues Prestigeprojekt in dem annektierten ukrainischen Gebiet voran. Damit will er der Halbinsel mehr kulturellen Glanz verleihen. Putin plant ein Kunstzentrum in der Krim-Hauptstadt Sewastopol, in dem russische Meisterwerke ausgestellt werden sollen.

In dem Gebäudekomplex sollten auch eine Oper, ein Ballett-Theater, ein Kino und eine Tanzschule untergebracht werden, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Olga Golodetz am Sonntag. Die ausgestellten Werke sollten von namhaften Museen wie der Eremitage in Sankt Petersburg und der Tretjakow-Galerie in Moskau zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Zentrum solle Sewastopol in eine Kultur-Metropole verwandelt werden, die auch mehr Touristen anziehe.

Die im Mai für den Autoverkehr freigegebene Verbindungsbrücke zur Krim hätten bereits rund 1,5 Millionen Touristen überquert, ergänzte Golodetz. Die EU hatte Sanktionen gegen Unternehmen verhängt, die sich am Bau der Brücke beteiligt hatten. Sie stelle eine weitere Verletzung der Souveränität der Ukraine da, hieß es zur Begründung. Russland hatte die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert.

(APA/DPA)