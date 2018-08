Riad weist kanadischen Botschafter wegen Tweets zu Frauenrechten aus

In einem Streit um Menschenrechte hat die Regierung Saudiarabiens Montag früh den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen. Gleichzeitig rief die saudische Führung ihren Botschafter in Kanada zu Konsultationen nach Riad zurück, berichtete die saudische Agentur SPA. Zudem fror Saudiarabien ein erst vor kurzem geschlossenes Handelsabkommen mit Kanada ein.

Anlass war ein Twitter-Beitrag der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland zum Schicksal der Frauenrechtsaktivistin Samar Badawi (die Schwester des inhaftierten und wegen wegen „Beleidigung des Islams" zu 1000 Peitschenhieben verurteilten Bloggers Raif Badawi) und deren Forderung nach Freilassung der Aktivistin. Dies sei eine eklatante und unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Saudi-Arabiens, betonte das saudische Außenministerium.

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.