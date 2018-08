Bin Ladens Sohn heiratete Tochter von 9/11-Attentäter

Hamza Bin Laden, jüngster Sohn des 2011 erschossenen Al-Qaida-Gründers Osama Bin Laden, hat die Tochter von Mohammed Atta geheiratet, der am 11. September 2001 ein American-Airlines-Flugzeug entführte und vermutlich selbst in den Nordturm des World Trade Centers in Manhattan steuerte. Von der Heirat berichtet der "Guardian", der in Saudiarabien zwei Halbbrüder von Osama bin Laden und dessen Mutter interviewt hat.

Der 29-jährige Hamza habe eine leitende Position bei Al-Qaida inne und habe vor, den Tod seines Vaters zu rächen, glauben laut "Guardian" die Halbbrüder seines Vaters, Ahmad und Hassan al-Attas. Er hat immer wieder in Audio- oder Videobotschaften zu Anschlägen aufgerufen. Im Mai 2017 forderte er via Video seine Anhänger auf, als "einsame Wölfe" Juden, Amerikaner, Russen und westliche Menschen im Allgemeinen zu attackieren. Briefe, geschrieben von Osama bin Laden, die bei der US-Erstürmung seines Anwesens gefunden wurden, deuten darauf hin, dass dieser Hamza als seinen Nachfolger aufbauen wollte.

Laut Ahmad und Hassan al-Attas könnte sich Hamza in Afghanistan aufhalten, sicher seien sie sich nicht, sie hätten seit Jahren keine Nachricht von ihm erhalten. "Wir haben gehört, dass er die Tochter von Mohammed Atta geheiratet hat", zitiert sie der "Guardian". Die Heirat könnte ein Hinweis darauf sein, dass Beteiligte an den Anschlägen von 9/11 weiterhin ein zentrales Netzwerk innerhalb von Al-Qaida bilden.

