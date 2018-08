Slowenien: Fünf Parteien bilden Mitte-Links-Minderheitsregierung

Durchbruch bei den Regierungsverhandlungen in Slowenien: Zwei Monate nach der Parlamentswahl haben sich fünf linksgerichtete und liberale Parteien am heutigen Montagnachmittag auf die Bildung einer Minderheitsregierung unter Führung des Anti-Establishment-Politikers Marjan Sarec geeinigt. Er soll dem Parlament am Mittwoch offiziell als künftiger Regierungschef vorgeschlagen werden.

Neuer Parlamentspräsident soll der Sozialdemokrat Dejan Zidan werden. Die Fünf-Parteien-Koalition verfügt über 43 der 90 Mandate im slowenischen Parlament. Sie kann aber mit der Unterstützung der Linken rechnen, die neun Mandate hat. Damit gilt die Wahl von Sarec zum künftigen Ministerpräsidenten als sicher.

Wegen des zersplitterten Parlaments dauerte die Regierungsbildung etwa zwei Monate. Als Wahlsieger war der Chef der rechts-populistischen SDS Janez Janša im Koalitionspoker als erster zum Zug kommen. Ihm verweigerten die Parteien aber die Zusammenarbeit. Als neue und nun stärkste Kraft in der politischen Mitte konnte sich die LMS des früheren Politikerimitators Sarec positionieren - mit 12,66 Prozent der Stimmen.

