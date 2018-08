Saudiarabien setzt Flüge nach Kanada aus

Im Streit mit Kanada hat Saudiarabien auch den Flugverkehr in das nordamerikanische Land gestoppt. Die Staatslinie Saudia teilte am Montagabend mit, alle Flüge von und nach Toronto - dem einzigen Zielort in Kanada - seien eingestellt worden.

Schon am Sonntag hatte das Königreich den kanadischen Botschafter ausgewiesen und ein neues Handels- und Investitionsabkommen zwischen beiden Staaten eingefroren. Es reagierte damit auf die Forderung der kanadischen Regierung nach Freilassung inhaftierter Menschenrechtler in Saudiarabien, die es als Einmischung in innere Angelegenheiten bewertete.

Konkret hatte der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstag getwittert: Kanada sei besorgt wegen neuer Festnahmen von Aktivistinnen - unter ihnen zählt auch Samar Badawi, die Schwester des wegen seiner liberalen Äußerungen inhaftierten Bloggers Raif Badawi. Seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder leben seit 2013 in Kanada und haben seit Kurzem die kanadische Staatsbürgerschaft.

Das saudiarabische Außenministerium ortete darin eine unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes. Als Folge würden auch Ausbildungs-, Studien- und Stipendienprogramme mit Kanada ausgesetzt, berichtete der staatliche Fernsehsender Al-Echbarija.

