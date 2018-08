Trump droht: "Wer mit Iran Geschäfte macht, wird keine mit den USA machen"

US-Präsident Donald Trump hat kurz nach Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran den Handelspartnern der Islamischen Republik mit Konsequenzen gedroht. "Wer mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den USA machen", teilte er am Dienstag per Twitter mit. Der Ölpreis zog in Erwartung eines verknappten globalen Angebots an.

In Deutschland kündigte der Automobilhersteller Daimler an, seine ohnehin eingeschränkten Aktivitäten bis auf Weiteres einzustellen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas und andere europäische Politiker bekräftigten, sie wollten im Iran engagierten Firmen helfen.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!