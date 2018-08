Inmitten der diplomatischen Verwerfungen zwischen Saudiarabien und Kanada hat ein Tweet für einen Eklat gesorgt. Eine regierungsfreundliche saudische Organisation verbreitete eine Fotomontage, die an die 9/11-Anschläge erinnert - bloß, dass die Kulisse nicht New York, sondern Toronto war. Die Organisation hat sich inzwischen entschuldigt. Der Twitter-Account "Infographic KSA" wurde offenbar von der saudischen Regierung gelöscht. Er war am Mittwoch nicht mehr erreichbar.

"Infographic KSA" zählte einem Bericht der britischen Zeitung "Guardian" zufolge 350.000 Follower, darunter zahlreiche saudische Diplomaten. Betrieben wurde der Twitter-Account nach Angaben einer dazugehörigen Website von einer Gruppe junger Saudis, die sich für Technologie und die Aufbereitung von Fakten in sozialen Netzwerken interessieren würden. Zumeist teilte der Account Infografiken. Diesmal nicht.

Auf dem Bild war eine Air-Canada-Maschine über der Skyline Torontos zu sehen, die in Richtung des berühmten CN Towers fliegt. Dazu war eine in rot hinterlegte Warnung zu lesen: "Seine Nase in etwas stecken, das einen nichts angeht!"

Die Organisation schrieb in ihrer Entschuldigung, dass das Flugzeug nur die Rückkehr des kanadischen Botschafters in Saudiarabien symbolisieren sollte. Jeder andere Eindruck sei "nicht beabsichtigt gewesen". Das saudische Ministerium bestätigte später, den Twitter-Account wegen einer Untersuchung vom Netz genommen zu haben.

Es begann mit einem Tweet

Auslöser der Verwerfungen im Verhältnis zwischen Kanada und Saudi-Arabien war ein Tweet der kanadischen Außenministerin am Donnerstag in der Vorwoche. Darin hieß es, Kanada sei ernsthaft besorgt wegen neuer Festnahmen von Aktivistinnen, die sich für die Zivilgesellschaft einsetzen, darunter auch Samar Badawi. Saudiarabien hatte daraufhin den kanadischen Botschafter des Landes verwiesen und Flüge nach Kanada ausgesetzt.

(red.)