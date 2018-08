Syrien wählt wieder: 35.000 Kandidaten für den Wiederaufbau

Die syrischen Behörden haben die Kandidatur von fast 35.000 Bewerbern bei den ersten Lokalwahlen in Syrien seit 2011 angenommen. "Die zuständigen Komitees haben 34.553 Kandidaturen von insgesamt 55.164 Bewerbern bestätigt", sagte der Präsident der Wahlkommission Sleiman al-Qaid der regierungstreuen Tageszeitung "Al-Watan" (Mittwochsausgabe). Die Wahlen sollen im kommenden Monat stattfinden.

Die Kandidaten werden um 18.478 Sitze in den Gemeinderäten kämpfen. Bei den letzten Wahlen sei es noch um 17.000 Plätze gegangen, so Al-Qaid. "Eine große Anzahl von Dörfer hat sich zu Gemeinden entwickelt", erklärte er den Anstieg von Sitzen und Kandidaturen.

Allerdings seien in den Provinzen Deir ez-Zor (Deir al-Zor) im Osten, in Hassaka im Nord-Osten und Daraa im Süden keine Kandidaturen eingereicht worden. Syrische Regierungstruppen kontrollieren die westliche Hälfte der Provinz Deir ez-Zor und ihre gleichnamige Hauptstadt, halten aber in der Provinz Hassaka nur wenige Stellungen in den Städten Qamishli und Hassaka.

Der nationalen syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge könnte die Regierung besondere Wahlzentren in der Stadt Hama einrichten, um es potenziellen Kandidaten aus Regionen, die nicht unter der Kontrolle des Regimes von Präsident Bahar al-Assad stehen, zu ermöglichen, sich zu registrieren. Dazu zählen vor allem die Provinzen Idlib im Nordwesten und Raqqa im Norden. Das Assad-Regime kontrolliert derzeit fast zwei Drittel des Landes, der Rest ist auf islamistische Jihadisten, Rebellen und kurdischen Milizen aufgeteilt. Im letzten Monat nahmen die Regierungstruppen die Provinz Daraa ein, die als Ausgangspunkt der Revolte gegen das Regime 2011 gilt.

Gemeinderäte für Wiederaufbau

In Syrien wurden zuletzt 2016 Parlamentswahlen abgehalten, Machthaber Assad erlangte bei den Präsidentschaftswahlen 2014 eine weitere Amtszeit von sieben Jahren. Die Gemeinderäte, die am 16. September neu gewählt werden sollen, werden neue Zuständigkeiten haben, teilte der Regionalsekretär des Provinzrates von Damaskus, Bashar al-Haffar, mit. "Sie werden Entwicklungspläne erstellen, Investitionsprojekte vorschlagen und konkrete Entscheidungen in der Phase des Wiederaufbaus treffen müssen", fügte er hinzu.

Durch seine militärischen Erfolge gestärkt, hatte der von Moskau unterstützte Präsident Assad im vergangenen Monat erklärt, dass der Wiederaufbau Syriens nun seine oberste Priorität sei. Während des seit mehr als sieben Jahren andauernden syrischen Bürgerkriegs verschlechterte sich die Versorgung mit Wasser und Strom stark bzw. brach zusammen. Auch die zivile Infrastruktur, darunter auch Krankenhäuser und Schulen, wurde schwer beschädigt.

Nach UNO-Schätzungen dürfte der Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes mindestens 250 Milliarden US-Dollar (215,48 Mrd. Euro) kosten. Rund 5,6 Millionen Syrier sind ins Ausland geflohen, 6,6 Millionen wurden zudem durch die Kämpfe im Inland vertrieben.

(APA/AFP)