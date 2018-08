Israel erwägt Evakuierung von Dörfern an Gaza-Grenze

Die Lage zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israel spitzt sich nach gegenseitigem Beschuss erneut zu. Nach erneutem Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen auf israelische Dörfer und Städte über Nacht erwägt die israelische Regierung Medienberichten zufolge die Evakuierung von besonders stark betroffenen Dörfern entlang der Grenze zu dem Palästinenser-Gebiet.

Die israelische Armee kündigte am Donnerstagmorgen an, es handle sich um eine "bedeutsame" Verschärfung. Die im Gaza-Streifen herrschende radikalislamische Hamas werde in den kommenden Stunden verstehen, "dass dies keine Richtung ist, in die sie gehen möchte", erklärte ein ranghoher Armeeangehöriger über Twitter.

In der Nacht hatte die israelische Luftwaffe als Reaktion auf Raketenangriffe aus den Palästinensergebieten mehr als 150 Ziele im Gaza-Streifen unter Beschuss genommen, darunter Trainingscamps, Lagerstätten und eine Waffenfabrik. Bei den israelischen Raketenangriffen kamen nach Angaben palästinensischer Behörden eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter ums Leben. Zuvor war ein Mitglied des bewaffneten Flügels der im Gazastreifen herrschenden Hamas bei einem Luftangriff auf sein Auto getötet worden. Acht weitere Palästinenser wurden dem Ministerium zufolge verletzt.

UNO ist alarmiert

Die israelische Armee zählte rund 180 Raketen, die in der zwölfstündigen Angriffswelle aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert wurden. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes auf israelischer Seite verletzt. Das israelische Sicherheitskabinett trifft sich nach Medienberichten am Nachmittag zu einer Dringlichkeitssitzung.

Der UN-Nahostgesandte Nickolaj Mladenow zeigte sich "alarmiert über die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Gaza und Israel". Er rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf und warnte vor einer weiteren Zuspitzung der Situation.

Israelische Medien hatten am Sonntag von Verhandlungen über eine langfristige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas unter ägyptischer Vermittlung berichtet. Die Hamas bestätigte am Montag Gespräche mit Ägypten über eine Waffenruhe. Von Israel gab es dafür keine offizielle Bestätigung.

Palästinenser demonstrieren seit Monaten gegen Gaza-Blockade

Die Lage im Nahen Osten ist seit Monaten gespannt. Seit Ende März gibt es an der Grenze des Gazastreifens zu Israel immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Mindestens 160 Palästinenser und ein Israeli wurden seitdem getötet. Mitte Juli hatte die israelische Armee die schwerste Offensive im Gazastreifen seit dem Gaza-Krieg 2014 gestartet.

Die Palästinenser fordern ein Ende der Gaza-Blockade und ein Rückkehrrecht in ihre frühere Heimat oder die ihrer Eltern und Großeltern. Sie beziehen sich dabei auf Flucht und Vertreibung Hunderttausender Menschen im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Diese Dörfer oder Städte gehören heute zum israelischen Staatsgebiet. Israel lehnt die Forderungen ab.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben.

(APA/dpa)