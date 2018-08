Wie Russland die Macht Assads sichern will

Istanbul/Damaskus. Nach mehr als sieben Jahren Krieg in Syrien wirbt Russland um die Hilfe des Westens beim Wiederaufbau des zerstörten Landes – und könnte damit den Amtsverbleib von Präsident Bashar al-Assad endgültig sichern. Obwohl sich nach wie vor keine politische Lösung des Konflikts abzeichnet, will die russische Regierung angesichts des klaren militärischen Übergewichts ihres Partners Assad offenbar vollendete Tatsachen schaffen. Eine möglichst rasche Rückkehr von Flüchtlingen spielt in dem Plan eine wichtige Rolle. Insgesamt werden nach UN-Angaben rund 250 Milliarden Dollar gebraucht, um das Land wieder aufzubauen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)