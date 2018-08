Gaza zwischen neuem Krieg und Einigung

Tel Aviv. Israel und die Hamas pendeln zwischen Krieg und Waffenstillstandsabkommen. Die islamistische Führung schoss seit Mittwochabend weit über hundert Raketen auf Israel ab und verletzte mehrere Zivilisten zum Teil schwer. Umgekehrt griff die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele im Gazastreifen an. Eine hochschwangere Palästinenserin und ihr eineinhalb Jahre altes Baby sowie mehrere Hamas-Angehörige starben bei den Bombardierungen. Israels Armee schickte Bodentruppen in die Grenzregion, um auf alle Entwicklungen vorbereitet zu sein, und ließ zusätzliche Raketenabwehrsysteme aufstellen. Erst am Vortag hatte die Hamas ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer Feuerpause kundgetan. Der aktuelle Schlagabtausch könnte als Signal der islamistischen Führung in Gaza gemeint sein, die zwar Kompromissen zustimmen will, nicht jedoch aus Schwäche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)