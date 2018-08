Trumps Schwiegereltern sind jetzt US-Staatsbürger

Bisher lebten die Eltern von Melania Trump als "Permanent Residents" in den USA, sprich als ständige Bewohner. Das slowenische Ehepaar hat am Donnerstag in New York nun den Eid auf die US-Staatsbürgerschaft abgelegt, so berichtet es unter anderen CNN.

Viktor und Amalija Knavs zogen ihre Tochter Melania, die heutige First Lady der USA, in der kleinen Stadt Sevnica unter kommunistischer Herrschaft auf. Viktor, heute 74 Jahre alt und zwei Jahre älter als sein Schwiegersohn Donald Trump, war Autohändler. Die 73-jährige Amalija arbeitete in einer Textilfabrik.

Melanija Knavs, änderte ihren Namen in Melania Knauss, als sie 1996 in New York zu modeln begann. Zwei Jahre später traf sie zum ersten Mal auf den damaligen Unternehmer Donald Trump, 2005 wurde sie seine dritte Frau.

