OECD-Studie: Wann Integration funktioniert

Wien. „Den“ Migranten gibt es nicht. Der Migrant kann alt oder jung sein, männlich oder weiblich, einen Hochschulabschluss haben – oder auch nicht. Er oder sie flüchtet oder migriert aus verschiedenen Weltregionen und aus verschiedenen Gründen. Aber wo sich die Migranten niederlassen, zumindest das lässt eine pauschale Angabe zu: Zwei Drittel der Migranten siedeln sich in Metropolregionen an. Dort entscheidet sich also die Integration. Daher hat die in Paris angesiedelte Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nun 72 Städte hinsichtlich ihrer Integrationspolitik miteinander verglichen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.08.2018)