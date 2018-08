Türkei zwischen Panik und Kaufrausch

Istanbul. Ahmet hebt ein Handy auf, das vor ihm auf dem Tresen liegt. „Vor einem Monat hätte die Reparatur dieses Telefons noch um die 300 Lira gekostet“, sagt er. „Heute muss ich das Doppelte verlangen.“ Er lässt das Gerät wieder auf den Tisch fallen, auf dem Dutzende andere Handys auf neue Bildschirme oder Batterien warten, die Ahmet in seinem kleinen Geschäft in Istanbul einbaut. Bis vor Kurzem konnte Ahmet noch gut vom Reparaturgeschäft leben, die Nachfrage war groß. Doch damit ist es jetzt vorbei. „Wenn das so weitergeht, muss ich das Geschäft dichtmachen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)