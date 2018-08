London: Ein Attentäter aus dem Sudan?

London. In der britischen Hauptstadt London war der Schock groß, als am Dienstag in der Früh nahe des Parlaments ein Auto in Radfahrer und Fußgänger fuhr und drei Menschen verletzte. Rasch vermuteten die Sicherheitsbehörden einen terroristischen Hintergrund der Tat. Nun werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Täter bekannt. Laut Medienberichten handelt es sich um einen Briten sudanesischer Herkunft. Dem 29-Jährigen würden die Planung und Ausführung einer Terrorattacke sowie versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch in London mit.

Der Mann lebte allein in einer Wohnung in Birmingham, wie unter anderem die Zeitung „The Telegraph“ und der Sender BBC unter Berufung auf Regierungsquellen und Nachbarn meldeten. Nach Angaben von Bekannten soll der Mann vor etwa fünf Jahren von Nordostafrika nach Großbritannien gekommen sein. Zuvor habe er Elektrotechnik im Sudan studiert. An der Coventry University in der Nähe von Birmingham soll er für kurze Zeit Rechnungswesen gebüffelt haben.

Auf Facebook bezeichnet er sich selbst als Leiter eines Geschäfts. Der 29-Jährige, den Bekannte als sehr ruhig beschreiben, soll sich häufig in einem Internet-Café in Birmingham aufgehalten haben. Er hört westliche Musik, etwa der Popsängerin Céline Dion, aber auch Lieder aus seiner Heimat, wie aus sozialen Medien hervorgeht.

Dem Inlandsgeheimdienst war der Täter zuvor nicht aufgefallen. Er soll aber der Polizei bekannt sein. Ermittler nahmen am Dienstagabend zwei Hausdurchsuchungen in Birmingham und eine in Nottingham vor. In Nottingham war das Auto registriert. Scotland Yard zufolge sollte noch eine dritte Adresse in Birmingham überprüft werden.

Der Mann war mit einem Auto in insgesamt etwa 15 Radfahrer und Fußgänger gefahren. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei hält ihn für einen Einzeltäter. London war mehrmals Ziel von Terrorattacken. Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Mann mit einem Auto gezielt in eine Menschenmenge gefahren. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2018)