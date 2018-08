Erdoğan schmiedet Bund der Trump-Gegner

Istanbul. In der Stunde der Not, vor ziemlich genau einem Jahr, stand die Türkei Katar zur Seite. Nun bedankt sich das schwerreiche Emirat bei seinem Partner am Bosporus, und zwar mit einer kräftigen Finanzspritze in Höhe von 15 Milliarden Dollar. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, ließ Katar vergangenes Jahr unter anderem mit Lebensmitteln aus der Türkei versorgen. Damals verhängten Saudiarabien und drei weitere arabische Staaten mit Billigung des US-Präsidenten, Donald Trumps, einen Boykott gegen Katar und schlossen die Grenzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)