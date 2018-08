Hadsch im Zeichen der Versöhnung

Kairo. „Sie werden zu Fuß kommen und auf jedem klapprigen Kamel, aus tiefen Tälern und von entlegenen Bergen“, heißt es im Koran. Seit drei Wochen landen in den speziellen Pilgerterminals von Jiddah und Medina wieder die Hadsch-Sondermaschinen aus aller Welt. Zwei Millionen Gläubige werden erwartet, unter ihnen ein junger Russe, der die 6600 Kilometer aus seiner Heimat in drei Monaten mit dem Fahrrad zurücklegte.

Am Sonntag beginnt die Hadsch, es ist seit Jahrhunderten der Traum jedes Muslims, wenigstens einmal im Leben nach Mekka zu reisen. Jahr für Jahr befindet sich Saudiarabien während der fünf Pilgertage im Ausnahmezustand, auch, weil das größte religiöse Fest der islamischen Welt regelmäßig von erbitterten politischen Streitereien begleitet wird.

Einmal waren es die Iraner, die sich diskriminiert fühlten, einmal klagten Jemeniten aus dem benachbarten Kriegsgebiet über extreme bürokratische Hürden. Im vergangenen Jahr sahen sich die Katarer praktisch von dem heiligen Ritual ausgeschlossen. Diesmal jedoch blieb es bisher ungewöhnlich ruhig, wohl auch, weil sämtliche Rivalen der islamischen Welt durch ihre permanenten Krisen ausgelaugt und von ihren inneren Turbulenzen absorbiert sind.

Der Islamische Staat ist seit Herbst von der Landkarte verschwunden, der Krieg im Jemen zu einem Dauerzustand erstarrt, genauso wie der Konflikt zwischen Saudiarabien und Katar. Der Iran wiederum wird seit Monaten von Wirtschaftsproblemen und der Unzufriedenheit seiner Bevölkerung geschüttelt. Eigentlich verfügt der Islam mit der Hadsch über eine einzigartige, globale Plattform, die Verfeindete zusammenführen und versöhnen könnte. Als Zeichen der Gleichheit und rituellen Reinheit tragen alle Männer und Frauen weiße Gewänder.

Über 40 Grad Hitze

Am Sonntag umrunden die Beter sieben Mal den schwarzen Stein der Kaaba in der Großen Moschee. In der Nacht zu Montag schlafen die Massen dann in einer eigens dafür errichteten Zeltstadt bei Mina fünf Kilometer außerhalb der heiligen Stadt. 45.000 neue Klimaanlagen wurden hier in den letzten Wochen installiert, die die derzeitigen Sommertemperaturen von über 40 Grad auf die Hälfte herunterkühlen sollen. Auf dem Berg Arafat östlich von Mekka soll der Prophet Mohammed im siebten Jahrhundert seine letzte Predigt gehalten haben. Bis zum Sonnenuntergang bitten die Gläubigen hier am Montag Gott um Vergebung – für viele Pilger der emotionalste Teil der Wallfahrt, weil sie darin eine Vorahnung auf das Jüngste Gericht sehen.

Das Opferfest („Eid al-Adha“) am Dienstag, der höchste Feiertag der Muslime, wird nicht nur von den Wallfahrern in Saudiarabien, sondern von allen Gläubigen weltweit begangen. Nach dem Morgengebet werden Hunderttausende Tiere geschlachtet, um an die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak zu erinnern, die sowohl im Alten Testament als auch im Koran erzählt wird. Tags darauf endet die Hadsch dann mit der sogenannten Steinigung des Teufels, einem Ritual, bei dem die Beter drei Säulen symbolisch mit kleinen Kieseln bewerfen.

Die Hadsch ist neben den täglichen Gebeten, den Almosen, dem Glaubensbekenntnis und dem Fasten im Ramadan eine der fünf Säulen des Islam. Das Megaritual ist jedoch nicht nur frommer Gottesdienst, sondern auch großes Geschäft. Umgerechnet 1000 bis 5000 Euro muss ein Muslim im Durchschnitt berappen, eine VIP-Hadsch mit Luxushotel und Blick auf die Kaaba kann leicht das Zehnfache kosten.

Sieben Milliarden Euro Profit

Nach Berechnung der Wirtschaftskammer von Mekka bringen die anreisenden Pilger dem Königreich jedes Jahr rund sieben Milliarden Euro ein – für Flüge, Hotels, Essen, Getränke, Telefon und Andenken. Umgekehrt hat Saudiarabien in den letzten Jahren enorme Summen investiert, um das Millionenspektakel möglichst reibungslos zu gestalten. Vieles an der Infrastruktur wurde verbessert.

Eine 18 Kilometer lange Hochbahn, die Mekka mit den heiligen Stätten der Hadsch verbindet, hat das Chaos beim Transport der Pilgermassen reduziert. Auch die Kapazität der Großen Moschee wurde kräftig ausgebaut. Bis zum Jahr 2020 soll sie Platz bieten für 1,8Millionen Beter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)