Wie man einen Staat ausraubt

Zu Jahresanfang, wenn die Hitze Argentiniens Metropole erdrückt, wenn deren Einwohner ans Meer flüchten und Schulen, Betriebe und Ämter schließen, dann sinkt der Herzschlag von Buenos Aires auf Ferienfrequenz. Doch der Puls von Diego Cabot schoss an einem dieser Hundstage in die Höhe. Am 8. Jänner bekam der Reporter, der auf den Wirtschaftsseiten von „La Nación“ seit mehr als einem Jahrzehnt die dunklen Geldströme der Republik auszuleuchten versucht, einen „rauchenden Colt“ zugespielt. Einen Schlüsselbeweis für ein Verbrechen von enormem Ausmaß. Eine akribische Dokumentation der Ausplünderung Argentiniens.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)