Türkei: Die Geiseldiplomatie des Recep Tayyip Erdoğan

Istanbul. Meşale Tolu ist frei und darf ausreisen – und bleibt doch gefangen zwischen zwei Welten. 16 Monate nach ihrer Festnahme in der Türkei wurde das Ausreiseverbot gegen die deutsche Übersetzerin nun aufgehoben, doch ihr Ehemann muss in der Türkei bleiben. Tolu steht nun vor der Wahl, ihren dreijährigen Sohn in ihre Heimatstadt Ulm zurückzubringen und vom Vater zu trennen – oder doch in der Türkei zu bleiben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2018)