Iran stellte erstes selbst gebautes Kampfflugzeug vor

Bei der Vorstellung des ersten selbst gebauten Kampfjets in der Geschichte des Landes hat Irans Präsident Hassan Rohani betont, nicht an einem militärischen Konflikt interessiert zu sein. Stattdessen gehe es um den Schutz des eigenen Landes, sagte er am Dienstag bei einer Zeremonie zum Tag der sogenannten nationalen Verteidigungsindustrie.

Der Iran müsse sich aber gegen Angriffe anderer Staaten rüsten und die Kampfkraft seines Militärs stärken. "Wir sollten uns darauf vorbereiten, gegen Streitkräfte zu kämpfen, die unser Territorium und unsere Ressourcen übernehmen wollen", sagte Rohani, der sich bei einer Rüstungsmesse in Teheran am Dienstag selbst ins Cockpit des Flugzeugs setzte, wie im Staatsfernsehen zu sehen war.

"Wir leben nun einmal in einer Region, wo wir uns stets auf Verteidigung einstellen müssen." Dafür brauche der Iran auch seine eigenen Kampfflugzeuge, Raketen und Abwehrsysteme. Das Land habe aber in den vergangenen 40 Jahren keinen Militärkonflikt begonnen, sagte er. "Wir wollen niemanden angreifen, weil dies gegen unsere Verteidigungsdoktrin ist (...)."

"Warum greifen die USA uns nicht an?"

Die militärische Aufrüstung des Irans diene vielmehr dazu, den regionalen Frieden zu sichern. Solange der Iran militärisch stark sei, sei kein Land - nicht einmal die USA - an einem Konflikt mit Teheran interessiert, sagte Rohani. Die USA würden es nicht wagen, den Iran anzugreifen, sagte Rohani. "Warum greifen die USA uns nicht an? Wegen unserer Macht, weil sie sich der Konsequenzen bewusst sind."

Das Flugzeug "Kosar" wurde am Dienstag in Anwesenheit Rohanis eingeweiht und den Angaben zufolge auch bereits erfolgreich getestet. "Wir haben alles selbst gemacht, vom Motor bis zum präzisen Radarsystem (...). Das macht uns stolz", sagte Rohani. An der neuen Maschine sei jahrelang gebaut worden. Man habe sich auch vom Ausland unabhängig machen wollen. Die Luftwaffe des Irans hatte bisher hauptsächlich amerikanische Jets aus der Zeit vor der islamischen Revolution von 1979 sowie russische Flugzeuge genutzt - und davon nur einige Dutzend. Irans Erzrivale Saudiarabien kauft seine Kampfjets in den USA.

Konflikt mit den USA

Der Iran hat Waffen und Tausende Soldaten nach Syrien geschickt, um dem dortigen Präsidenten Bashar al-Assad im Kampf gegen Aufständische zu helfen. Weil die Macht der eigenen Luftwaffe nicht ausreicht, hat der Iran Russland gebeten, ihn bei seinem Einsatz in Syrien aus der Luft zu unterstützen. Auch Russland ist ein enger Verbündeter Assads.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran wiederholt gedroht und nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen Sanktionen gegen das Land verhängt. Trump hatte das 2015 von seinem Vorgänger Barack Obama mit Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und dem Iran geschlossene Abkommen im Mai einseitig aufgekündigt. Die anderen Unterzeichnerstaaten wollen es aufrechterhalten. Der Vertrag sieht die Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran vor, der im Gegenzug sein Atomprogramm begrenzt und internationale Kontrollen seiner Atomanlagen zulässt. Trump will nun den Iran zur Aushandlung eines neuen weiter reichenden Atomabkommens zwingen.

(APA/dpa/Reuters/AFP)