Chinas erkaufte Verbündete

Peking. Nun sind es nur noch 17. So viele Länder erkennen Taiwan offiziell als eigenständigen Staat an. Am Dienstag hat Taiwans Außenminister, Joseph Wu, zugegeben, dass auch El Salvador die diplomatischen Beziehungen zu der Inselrepublik gekappt hat. „Höchst bedauerlich“ sei das, sagte Wu. „Aber wir werden uns an keiner Dollar-Diplomatie beteiligen“, wie sie Peking betreibe.

