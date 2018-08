Lateinamerika: Widerstand gegen Fluchtwelle aus Venezuela wächst

Weil immer mehr Menschen aus dem südamerikanischen Krisenland Venezuela flüchten, hat Kolumbien einen Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für die Flüchtlingskrise gefordert. Die Nachbarländer müssten gemeinsam Maßnahmen ergreifen, um der Lage Herr zu werden, sagte der Kolumbiens Außenminister Carlos Holmes Trujillo am Dienstag.

Bei einem Besuch in New York in den kommenden Tagen werde er UN-Generalsekretär Antonio Guterres bitten, einen Sondergesandten zu bestellen. Sein Land unterstütze zudem eine Dringlichkeitssitzung des Ständigen Rates der Organisation Amerikanischer Staaten, sagte Trujillo.

Ecuador lud die Außenminister von 13 süd- und zentralamerikanischen Ländern zu einem Krisentreffen ein. Dabei gehe es um die Bewältigung der "ungewöhnlichen Migrationsströme", teilte das ecuadorianische Außenministerium am Dienstag (Ortszeit) mit. An der Zusammenkunft in Quito am 17. und 18. September sollen neben Vertretern von Argentinien, Brasilien, Bolivien, Costa Rica, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru, Paraguay, Panama, der Dominikanischen Republik, Uruguay und Venezuela auch die Internationale Organisation für Migration (IOM) und der Hohe Flüchtlingskommissar der UNO teilnehmen.

Erste Absperrmaßnahmen gegen Migrantenwanderung

Wegen der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise in Venezuela fliehen immer mehr Menschen von dort. Die Rede ist von bisher 2,3 Millionen, das sind schon mehr als sieben Prozent der Bevölkerung. Kolumbien hat mindestens 800.000 Venezolaner aufgenommen.

Ecuador indes, das von Venezuela eigentlich durch das große Land Kolumbien getrennt ist, registrierte in der vergangenen Woche Tausende von dort kommende Venezolaner, angeblich mehr als 3000 pro Tag. Ecuador verlangt deshalb mittlerweile Reisepässe von Venezolanern, auch Peru will das in Kürze tun. Bisher genügten eigentlich Personalausweise für den Grenzübertritt; Pässe sind in Venezuela und anderen Staaten Südamerikas wenig verbreitet.

Womöglich größte Fluchtbewegung Lateinamerikas

Der "Economist" spricht von der möglicherweise größten Fluchtbewegung in der Geschichte Lateinamerikas. Allerdings sind die selbst oft nicht sehr vermögenden Anrainerstaaten Venezuelas (Kolumbien, Brasilien, Guyana zu Lande, Trinidad und Tobago dicht vor der Küste, dazu die niederländischen Außenbesitzungen Aruba, Curaçao und Bonaire) mit der Aufnahme der Migranten zunehmend überfordert. In Brasilien kam es zuletzt zu Angriffen auf Venezolaner im Grenzort Pacaraima, weil die vielen Ankömmlinge die Kriminalitätsrate stark ansteigen ließen und es zuletzt einen brutalen Überfall durch Venezolaner auf einen Wirt gegeben hatte. Brasilien verlegte Truppen an die Grenze, es werden vorübergehende Grenzsperren erwogen, Venezolaner sollen weiter ins Landesinnere verteilt werden.

