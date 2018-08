IS-Aufruf: "Sieg hängt nicht von Luftüberlegenheit ab"

Mehrere Male ist er bereits für tot erklärt worden. Ein Beweis dafür ließ sich aber nie erbringen. Jetzt haben seine Gefolgsleute eine Audiobotschaft verbreitet, die von ihrem Anführer, dem selbsternannten "Kalifen" Abu Bakr al-Baghdadi, stammen soll. Ob es sich bei der Stimme in der Aufnahme tatsächlich um die des Chefs des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) handelt, konnten Experten zunächst nicht klären. Veröffentlicht wurde die Botschaft von der dem IS nahestehenden Al-Furkan-Mediengruppe.

In der Audio-Nachricht werden die Anhänger der Jihadisten-Organisation zum Durchhalten und zur Fortsetzung des Kampfes aufgerufen. "Für die Mujaheddin hängt das Ausmaß des Sieges nicht davon ab, ob ihnen eine Stadt gestohlen worden ist, oder davon, wer Luftüberlegenheit, Interkontinentalraketen oder präzisionsgelenkte Bomben hat", sagt der Mann, der laut IS Baghdadi sein soll. Damit nimmt er Bezug auf die schweren militärischen Niederlagen, die die Jihadistenorganisation einstecken musste.

Angriffe aus dem Untergrund

2014 hatte der IS weite Teile des Irak und Syriens unter seine Kontrolle gebracht und dort ein "Kalifat" ausgerufen. Der IS beherrschte damit gleichsam sein eigenes Staatsgebiet. Doch damit ist es nun vorbei. Im Irak wurden die Extremisten aus der Millionenstadt Mossul vertrieben. Und auch ihre Hauptstadt Raqqa im Norden Syriens haben sie verloren.

Nun ist der IS wieder zu seiner alten Taktik der Attentate und Attacken aus dem Untergrund übergegangen. Vor einem Monat starben im Süden Syriens bei mehreren koordinierten Angriffen, die dem IS zugerechnet werden, mehr als 250 Menschen.

Die USA haben ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (21,74 Mio. Euro) auf Baghdadi ausgesetzt. Nach Angaben eines irakischen Geheimdienstvertreters vom Mai soll sich der IS-Chef im syrisch-irakischen Grenzgebiet aufhalten.

(APA/Reuters/red.)